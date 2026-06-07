花心士官和已婚女同事上摩鐵…女友怒向軍方投訴 恐面臨汰除處分

一位服役於屏東縣後備旅的W姓中士，日前被踢爆和同單位女性已婚同事開房幽會。軍方官員表示，依國軍風紀規定，涉及婚外情的志願役人員，將會面臨汰除（強制退伍）的處分；但一切仍須等到調查屬實，才能確定。

據了解，W中士先前被女友從他的手機中發現，向其他女性約砲的紀錄，也發現與他同屬該旅的已婚女士官，數度到海生館、潮州等地約會，並且前往汽車旅館開房。雙方於5月下旬大吵一架，女方認為事後W中士全無反省，憤而夥同友人，於上周五（5日）晚間，跟蹤W中士與女同事約會，等到兩人前往某民宿投宿，趁機拍下影片，連同手機對話的截圖，一併向軍方投訴。

軍方官員表示，單位已針對相關檢情展開調查，後續將依調查結果檢討議處，並持恆強化官兵軍、法紀及性別分際教育，建立正確認知。

官員指出，官兵如果涉入婚外情屬實，會被處以兩大過即刻汰除，或一大過年底檢討汰除；如果感情糾紛中各造都未婚，原則上軍方不會介入官兵的私領域，但如果在營內發生性行為，也將觸犯兩性營規，面臨汰除處分。

官員進一步解釋，汰除屬於強制退伍，仍享有一般退伍人員應有之權益，但即使服役已滿廿年，也不能申領終身俸，只能一次領取；如果違紀情節極為嚴重，遭到記三大過的撤職處分，就沒有退伍金可領。