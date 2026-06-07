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中國宣稱東部海域執法 陸委會：絕不接受

中央社／ 台北7日電

針對中國交通運輸部宣稱於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，陸委會表示，中華民國領海及經濟海域的權利不容任何國家侵犯，對岸無端生事，「我方絕不接受」。

據新華社報導，6日中國交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局展開台灣東部海域「海上交通專項執法行動」。

中方宣稱，這是全面履行海上「行政執法管轄權」、「維護國家權益」。這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東「海域劃界談判」而採取的必要行動。

對此，陸委會6日表示，海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保海域安全，「請國人放心」。

海巡署上午發布新聞稿表示，嚴正駁斥中國在台灣東部海域不享有任何主權權利，此舉違反國際法規定，嚴重背離事實。

海巡署說，已調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦及花蓮艦等5艦超前部署，並前推100噸級巡防艇至24浬線上協助監控，中國公務船全程未進入台灣限制水域內，台灣周邊海域船舶維持正常航行。

陸委會 菲律賓 海巡署

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