大陸4艘公務船今到東部海域「專項執法」海巡派5艦監控

對總額一四○億美元的對台軍售案，美國總統川普五日在空軍一號上答覆媒體提問時說，「我們正在考慮」。而對是否會和賴清德總統通話，他說，「我會一直跟他談」（I’ll always talk to him.）。

2026-06-07 00:00