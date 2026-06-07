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標槍飛彈射擊遭質疑造假 專家：高溫遠距燃畢無火光

中央社／ 台北7日電

外界質疑陸軍射擊標槍飛彈造假，軍聞社昨天深夜發布放大定格影片澄清。軍事專家李思平今天說，飛彈路徑均在拍攝範圍內，但距離遠、天氣炎熱導致影像模糊，且馬達燃燒完畢後便無火光，遠距攝影極難捕捉細小彈體，非造假。

軍事新聞通訊社在臉書發布FGM-148標槍飛彈實彈射擊短影音，由於飛彈發射數秒後尾焰熄滅，在畫面中出現飛彈「消失」情況，靶船隨即發生爆炸，引起外界討論是否造假。

對此，軍聞社昨天深夜再度於臉書發布名為「影片按暫停，看得更分明」的短片。新影片將畫面定格、局部放大，並以紅圈追蹤這枚僅存微小亮點的飛彈，清晰還原標槍飛彈採取「頂攻」模式時，先向上攀升、隨後由上往下精準砸中海面目標的全過程。

尖端雜誌主任編輯、軍事書籍「戰車部署2020」作者李思平接受中央社訪問表示，李思平表示，標槍飛彈是一種「射後不理」的反戰車飛彈，特色就是針對裝甲最脆弱處進行「頂攻」，當然也可選擇「直射」。破甲原理是利用彈頭內「縱列錐形裝藥」，可先引爆目標裝甲外的反應裝甲，接著讓射流進入內部發揮最大殺傷力。

李思平解釋，所有的標槍飛彈在命中目標時，最後一刻都會貼近並撞擊目標才引爆。一般錐形裝藥分為兩種，一種是穿透力偏低，但威力較不易受爆炸距離衰減的「爆炸穿透彈（EFP）」；另一種則是穿透力高，但需保持在射流最佳距離才能達到最大威力的「高爆穿甲彈（HEAT）」，標槍飛彈為後者，因此須接觸目標後才引爆，不可能採用空爆。

針對標槍飛彈的鎖定原理，李思平說明，標槍分為「飛彈發射筒」與「控制發射單元（CLU）」兩大元件。發射前兩者必須結合並由射手開機，瞄準目標時的關鍵「不是有沒有熱源，而是目標與背景的溫差大不大」。

他舉例，美軍在伊拉克戰爭中曾用標槍飛彈打建物，原理就是看建物與周圍環境是否有溫差。只要有差異，CLU就能進行圖像鎖定並導入飛彈的記憶元件，就緒後即可發射。此時飛彈會軟發射離開筒身、啟動火箭馬達與紅外線尋標器，藉由CLU賦予的資訊不停比對直到命中。至於脫靶原因，通常是熱像突然消失，例如目標物進入隧道、樹林，或溫差大幅改變。

至於這次外界質疑標槍飛彈脫靶，陸軍事先在標靶埋設炸藥引爆。李思平指出，飛彈路徑其實都在軍方攝影機的範圍內，只是當天距離遠、氣溫高。標槍飛彈最後火箭馬達燃燒完畢後就沒有火光，加上天氣炎熱導致影像會有模糊感，遠距攝影解析度自然大受影響，遑論是一顆小小的飛彈。

李思平強調，外界的質疑很明顯是對武器系統不理解，才進而認為國軍造假。這是有系統性的在抹黑，一般民眾就算了，但如果質疑的群體是自稱退伍軍人或軍事專家，突然跳出來講這種話，就類似於認知作戰。事實上，多年來國軍也不怕媒體或外界看到演訓失常或拍到脫靶，因為演訓的重點本來就在於訓練。

國軍 標槍飛彈

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