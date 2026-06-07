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中國宣稱東部海域執法 海巡署：違國際法且非事實

中央社／ 台北7日電

針對中國交通運輸部宣稱將於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，海洋委員會海巡署今天表示，中國在台灣東部海域不享有任何主權權利，違反國際法規定且嚴重背離事實。

海巡署上午發布新聞稿表示，中國交通運輸部宣稱將於台灣東部海域進行所謂的「海上交通專項執法行動」、「預計6月7日可抵達相關海域」等內容，嚴正駁斥中國在台灣東部海域不享有任何主權權利，此舉違反國際法規定，嚴重背離事實。

此外，海巡署運用聯合情監偵手段，全程掌握中國船舶動態，並部署必要的艦艇妥適對應，目前偵獲中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」及「東海救113」等4艘公務船，自廈門港出港航往台灣西南海域，沿著台灣限制水域線外航行。

海巡署說，已調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦及花蓮艦等5艦超前部署，並前推100噸級巡防艇至24浬線上協助監控，中國公務船全程未進入台灣限制水域內，台灣周邊海域船舶維持正常航行。

海巡署提到，中國科研船「同濟號」5月侵擾台灣周邊海域，近日海警船及「海絲路6號」海調船擅闖東沙，本次甚至對台灣東部海域進行所謂的「海上交通專項執法行動」，中國藉機升高對台灰色襲擾，營造其擁有「管轄權」的假象，企圖片面改變台海現狀的行徑，違反國際法規定，更嚴重背離事實。

除予以嚴正譴責外，海巡署表示，將採取一切必要的手段與作為，堅定捍衛國家主權，確保台灣海域安全。

東海 海巡署 國際法

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