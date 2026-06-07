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俞大㵢：不擔心台灣成為籌碼 美國依需求對台軍售

中央社／ 華盛頓6日專電

美國總統川普日前稱，對台軍售是和中國談判的籌碼。駐美代表俞大㵢接受外媒訪問表示，不擔心台灣會被當作交易籌碼，台美之間有很多事務正在進行，包括安全領域；隨著中國對台威脅程度增加，美國將根據需要對台出售更多武器。

川普（Donald Trump）5月中訪問中國，會晤中國國家主席習近平。他在川習會後表示，有和習近平討論對台軍售，並表示，很快會就美國新一批140億美元對台軍售做出決定，還稱軍售是很好的談判籌碼。

俞大㵢接受美國政治新聞網站Politico訪問時被問及此事。根據今天刊出的訪談內容，俞大㵢表示，不擔心台灣會以任何方式被當作籌碼交易給中國；美台之間有許多事務正在進行，不僅在安全領域，還包括貿易、投資、科學和教育，許多正在進行的事務並未顯示，美國對台灣的關注有任何減少的跡象。

川普昨天被媒體問及是否已針對140億美元對台軍售做出決定時表示，「我們對此正在考慮中」。俞大㵢說，台灣將尊重美國宣布軍售的節奏，「我們已向美方表達，面對來自中國大陸日益加劇的挑釁，我們需要這些武器採購」。

俞大㵢指出，這項軍售案是關於提升台灣自我防衛能力，特別是不對稱作戰的準備、防禦中國飛彈的能力及改善通訊系統。

他說，中方總是希望美國對台軍售不要發生，但他想強調的是，美國對台軍售與台灣所面臨的威脅程度是相稱的，「因此，隨著威脅程度增加，美國將會根據需要向我們出售更多武器」。

另外，被問及川普政府未在「國防戰略」提及台灣、美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前在香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）安全論壇演講也未提到台灣，俞大㵢回應表示，赫格塞斯有提到「第一島鏈」。

俞大㵢指出，「我們一直都說，中國的挑釁行為不僅侷限於台灣」，儘管台灣是其中很重要的部分，但這關乎的是整個第一島鏈。赫格塞斯強調維持第一島鏈強大且可防禦的重要性，「我更加受到鼓舞，因為他們將我們納入這個包括日本、菲律賓及其他國家的夥伴關係」。

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