川普稱對台軍售考慮中 再提川賴通話

對總額一四○億美元的對台軍售案，美國總統川普五日在空軍一號上答覆媒體提問時說，「我們正在考慮」。而對是否會和賴清德總統通話，他說，「我會一直跟他談」（I’ll always talk to him.）。

賴總統昨天出席公開活動被問及是否已與川普通過電話，他僅以「謝謝」二字回應。

美國國務卿魯比歐二日在聯邦參議院外委會關於二○二七財年國務院預算的聽證會指稱，上述軍售案正處於五角大廈內部審查階段、而非「暫停」，正確的說法是持續審查中。

魯比歐直言，這（一四○億美元）是金額龐大的軍售案，「對我們的國防工業基礎與未來生產線的走向都有影響」，美國必須在相關因素及其他事務間取得平衡。

美國海軍部代理部長高雄五月廿一日出席聯邦參院撥款委員會聽證會時表示，鑒於自二月底以來川普政府與伊朗間戰爭，美國正暫停一四○億美元對台軍售案。

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）五月廿九日則引述幾位知情人士報導，在中國大陸國家主席習近平今秋回訪美國前，預料川普已不會與賴總統通話。

美聯社五日報導，美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）顧問、曾在白宮國安會負責東亞與大洋洲事務的凱根認為，比起推進美國對台軍售案，北京將視川、賴通話更挑釁。

凱根表示，值得注意的是，在北京已提醒華府切勿安排川普和賴總統接觸後，川普仍持續宣稱，這通電話有可能成真。若川普不與賴總統通話，可能會為推進美國對台軍售案創造空間，同時減輕來自北京的反彈；這可能反而讓川普有空間宣布批准對台軍售，化解外界對美國「棄台」的批評，且這種做法也會讓北京感受到川普政府給予的某種程度尊重。

美國智庫捍衛民主基金會（ＦＤＤ）專家辛格頓則提到，川普在五月中旬北京「川習會」後的發言，為美台關係增添模糊性；川普將對台軍售作為美中談判籌碼，以及川賴可能通話的不確定性，已造成更多台北不願看到的模糊性；真正考驗不在川普相關發言，而是上述一四○億美元對台軍售案是否繼續推進和推進時間表。

日經亞洲五日報導，川普第二任政府上台一年半內批准的對台軍售總額，比拜登政府自二○二一年一月至去年一月的四年任期多百分之卅六。

根據美台商會（ＵＳＴＢＣ）資料數據，拜登政府四年批准對台軍售總額為八十四億美元。川普第二任政府去年十二月批准一一四億美元的對台軍售，若上述一四○億美元的對台軍售案獲得批准，川普第二任政府批准的對台軍售將約二五○億美元。