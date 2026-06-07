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美眾院軍委會通過國防授權法案 10億美元助台防衛

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議院軍委會經十四小時審議後，五日表決通過眾院版二○二七財年國防授權法案（ＮＤＡＡ），包括為「台灣安全合作倡議」（ＴＳＣＩ）提供最多十億美元（台幣約三一七億元）的資金，協助台灣自我防衛，以及關切美台間的通訊韌性，要求美國國防部長向美國國會提交相關報告。眾院院會預計在七月休會前處理。

在ＮＤＡＡ生效前的整個立法程序上，美國國會兩院院會先分別通過各自版本，若兩個版本未完全一致，兩院就必須進行協商，整合出一個統一的版本。兩院院會再對此一版本進行表決，通過後才能送美國總統簽署生效。

聯邦參議院軍委會則預計十日審議參院版二○二七財年ＮＤＡＡ。

根據美國國會季刊（ＣＱ）和五日通過的眾院軍委會「情報與特戰小組」資料，眾院軍委會上上周公布二○二七財年ＮＤＡＡ文本相關內容後，五日以四十四票贊成、十二票反對通過。

根據眾院軍委會「網路、資訊技術與創新小組」資料，軍委會認為，美台具韌性的通訊對穩定狀態和危機時的協調很重要。軍委會擔憂，在衝突環境下一旦通訊基礎設施受損，將嚴重限制台灣與美軍及夥伴間的通訊能力，必須立即評估目前的能力並補齊缺口。

美國 台灣安全合作倡議 ＴＳＣＩ

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