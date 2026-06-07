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點名台灣 谷立言：無人機改變戰爭性質

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
美國在台協會（AIT）處⻑谷立言鼓勵台灣投資無人系統，強化嚇阻力。本報資料照片
美國在台協會（AIT）處⻑谷立言鼓勵台灣投資無人系統，強化嚇阻力。本報資料照片

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言（Raymond Greene）昨天在DSET二○二六年度論壇──供應鏈韌性戰略國際高峰會致詞，他提到立法院上月通過的國防特別預算條例，台灣不僅需要增加支持提升自我防衛能力，更需要聰明地運用資金，投資無人系統是台灣立即建立嚇阻力最聰明的方式。

ＡＩＴ事後透過新聞稿發布谷立言的演講內容。谷立言表示，烏克蘭與中東的衝突讓大家看見，無人機正在改變戰爭的性質，這也為台灣重新達成台海兩岸軍事平衡帶來重大契機。

谷立言表示，許多美國公司正陸續來到台灣，分享技術、採購關鍵零組件，並共同研發下一代由ＡＩ驅動的不對稱作戰能力，特別是專為海洋環境設計的相關應用；美國企業與台灣工研院及雙方產業界在標準與認證上密切合作，這將確保美台無人系統供應鏈的安全與成效。

谷立言提到美國總統川普的ＡＩ行動計畫，他說，若美國要在ＡＩ產業占據領導地位，必須在半導體、能源、資料基礎設施及先進製造領域都有具備韌性的供應鏈，而台灣在此生態系中扮演核心角色；只要美台攜手合作，就能一同確保ＡＩ領域的未來安全無虞、具備韌性，且以共同繁榮為基礎。

談到經濟安全與國家安全，谷立言重申，維持台海的和平穩定，對美國、台灣乃至於全世界的經濟繁榮來說都至關重要；美國已明確表示，反對任何以強迫、逼迫、脅迫方式改變台灣現狀的嘗試。

谷立言 中東 美國在台協會

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