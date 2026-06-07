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軍售通話 川普視為與北京打交道籌碼

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
川普5日在空軍一號上受訪，再度暗示「川賴通話」的可能性。路透
川普5日在空軍一號上受訪，再度暗示「川賴通話」的可能性。路透

美國總統川普再提正在考慮對台軍售以及川賴通話。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，川普是在與中國大陸進行心理攻防，企圖藉此促使北京當局加速兌現「川習會」承諾的採購清單。淡江大學戰略所所長李大中也提醒，川普的舉動更凸顯是把軍售議題，當成與北京打交道的籌碼。

李大中認為，川普這次有關對台軍售的公開回應內容與方式，與之前並無不同，「正在考慮中」與之前在福斯專訪中的「可能批准、可能不批准」的說法相比，並無差異，重點是保留彈性空間。至於是否與賴總統談話，川普的說詞其實也是刻意維持模糊。這種「好像什麼都有可能，卻又什麼都沒說破」，自然引起北京戒備，某種程度上，不正是證實川普把軍售議題，當成與北京打交道時的籌碼？

李大中分析，從歷史觀察，美國對台軍售從一九七九年後不曾停止，但未來是否可能回到過去，把對台軍售與美中互動的關鍵節點掛鉤，例如因為考慮美中雙方領導人峰會而刻意延後宣布時間？這點是台灣必須注意的。

李大中說，歐巴馬政府之前，美對台軍售採包裹方式，累積到一定數量與項目再宣布，目的是減少北京抗議頻率，川普第一任期時，華府改採隨到隨審的更彈性方式；如今美國軍售台灣，似有重回舊路跡象，更在意時間點與對美中關係影響。李大中提醒，美方雖言必稱「對台政策不變」，但是明顯更克制謹慎，而且與美中關係明顯連動。

揭仲說，中國大陸在川習會中雖承諾二○二六到二○二八年每年採購一百七十億美元農產品，但未提清單；同時承諾對美採購LNG等能源也沒具體清單，唯一較具體成果是採購兩百架波音飛機和重新開放美牛進口，這一系列承諾但不明確的採購項目，很明顯就是希望牽制川普政府後續對台政策。

川普邀請習近平九月回訪華府，也是希望這些採購項目屆時能有比較詳細的成果。揭仲認為，川普知道中共算計，也有意用「是否與賴總統談話」的模糊空間，來墊高與中共談判的地位，意在提醒中共若不配合，不排除會拋出震撼彈。

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