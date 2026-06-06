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川普再提考慮致電賴總統 學者分析操作模糊空間：對北京心理戰

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普5日搭乘空軍一號前往威斯康辛州途中接受媒體提問。法新社
美國總統川普5日搭乘空軍一號前往威斯康辛州途中接受媒體提問。法新社

美國總統川普再提正在考慮對台軍售以及川賴通話。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，川普是在與中國大陸進行心理攻防，企圖藉此促使北京當局加速兌現「川習會」承諾的採購清單。淡江大學戰略所所長李大中也提醒，川普的舉動更凸顯是把軍售議題，當成與北京打交道的籌碼。

李大中認為，川普這次有關對台軍售的公開回應內容與方式，與之前並無不同，「正在考慮中」與之前在福斯專訪中的「可能批准、可能不批准」的說法相比，其實也並無差異，重點是保留彈性空間。至於是否與賴總統談話，川普的說詞其實也是刻意維持模糊。這種「好像什麼都有可能，卻又什麼都沒說破」，自然引起北京戒備，某種程度上，不正是證實川普把軍售議題，當成與北京打交道時的籌碼？

李大中分析，從歷史觀察，美國對台軍售從1979年後不曾停止，但未來是否可能回到過去，把對台軍售與美中互動的關鍵節點掛鉤，例如因為考慮美中雙方領導人峰會而刻意延後宣布時間？這點是台灣必須注意的。

他舉例，歐巴馬政府之前，美國對台軍售採取包裹方式，累積到一定數量與項目再宣布，目的是減少北京抗議頻率，川普第一任期時，華府改採隨到隨審的更彈性方式；如今美國軍售台灣，似乎有重回舊路的跡象，更在意時間點與對美中關係的影響。李大中提醒，美方雖然言必稱「對台政策不變」，但是明顯更克制謹慎，而且與美中關係明顯連動。

揭仲指出，中國大陸在川習會中雖然承諾2026年到2028年每年採購170億美元農產品，但並未提出清單；同時承諾對美採購的LNG等能源也沒有具體清單，唯一較具體的成果是採購200架波音飛機和重新開放美國牛肉進口，這一系列承諾但不明確的採購項目，很明顯就是希望牽制川普政府後續的對台政策。

揭仲認為，川普也該也知道中共的算計，所以邀請習近平九月回訪華府，某種程度也是希望這些採購項目屆時能有比較詳細的成果，才能拉抬共和黨傳統農工鐵票區的期中選情。同時也有意用「是否與賴總統談話」的模糊空間，來墊高自己與中共談判的地位，意在提醒中共若不配合川普的時程表，那不排除真的會拋出一顆震撼彈。

揭仲坦言，除非美中突然有一方翻臉，否則以目前的大局，對台灣而言能著力的空間並不多，恐怕只能被動等待。尤其白宮目前最重要關注的焦點，是能否繼續掌控眾議院，中國大陸的採購就非常關鍵，但台灣先前宣布的對美投資已經拉很高，再加碼空間已經不多，而且要好幾年後才能產生效果。140億元軍購相較於中國大陸的每年170億元採購更難對比，因此對台灣而言，現在真的是一動不如一靜。

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