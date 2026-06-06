影／軍購條例無人機預算未過關 賴總統：政府不會放棄

行政院先前提出總額1.25兆元的國防特別條例，立法院最終通過的版本為7800億元，刪減的預算4700億元，其中以無人機為主。總統賴清德今天表示，無人機預算未能在國會過關「很可惜」，但政府不會放棄，會再接再厲爭取國會支持。

賴清德下午出席高雄醫學大學舉辦的健康台灣深耕論壇時，談及AI新十大建設表示，台灣若要在人工智慧時代維持競爭優勢，前瞻關鍵技術與研發一定要提前布局，目前著重3項關鍵技術發展。

賴總統指出，第一個就是矽光子技術，光子的傳輸很快，比較沒有摩擦、能耗，矽光子傳輸主要透過光纖，未來矽光子直接在晶片利用光子傳輸訊號，這是一個很先進的技術，台灣在這個領域領先至少10年。

他表示，第二個關鍵技術是量子運算，量子運算已是國際科技發展的重要方向，曾有案例顯示以同樣的計算量任務，若由超級電腦運算需要2萬年，但量子電腦只需20秒。

賴總統說，台灣也正積極研究發展量子電腦「我有去看過」，過去台灣有能力生產製造超級電腦，未來也有能力生產製造量子電腦或量子設備，確保台灣在這個領域立於不敗之地。

談到第三項機器人，賴總統提到，其中最重要的就是無人機，「很可惜，預算在國會沒有通過」，他批評說，這次國防預算審查也很奇怪，把國內國防自主的經費全部都刪除，但政府不會因此放棄，會再接再厲努力爭取，徵得國會的同意。

賴清德總統今天出席在高醫舉辦的健康台灣深耕論壇。記者郭韋綺／攝影

賴清德總統今天出席在高醫舉辦的健康台灣深耕論壇。記者郭韋綺／攝影