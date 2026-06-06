快訊

自降身價？「冰山美人」登深夜節目 隔玻璃熱吻男藝人粉絲崩潰

輝達飛碟屋總部落腳北士科 蔣萬安揭「最佳觀賞點」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／軍購條例無人機預算未過關 賴總統：政府不會放棄

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
賴清德總統今天出席在高醫舉辦的健康台灣深耕論壇發表重要談話。記者郭韋綺／攝影
賴清德總統今天出席在高醫舉辦的健康台灣深耕論壇發表重要談話。記者郭韋綺／攝影

行政院先前提出總額1.25兆元的國防特別條例，立法院最終通過的版本為7800億元，刪減的預算4700億元，其中以無人機為主。總統賴清德今天表示，無人機預算未能在國會過關「很可惜」，但政府不會放棄，會再接再厲爭取國會支持。

賴清德下午出席高雄醫學大學舉辦的健康台灣深耕論壇時，談及AI新十大建設表示，台灣若要在人工智慧時代維持競爭優勢，前瞻關鍵技術與研發一定要提前布局，目前著重3項關鍵技術發展。

賴總統指出，第一個就是矽光子技術，光子的傳輸很快，比較沒有摩擦、能耗，矽光子傳輸主要透過光纖，未來矽光子直接在晶片利用光子傳輸訊號，這是一個很先進的技術，台灣在這個領域領先至少10年。

他表示，第二個關鍵技術是量子運算，量子運算已是國際科技發展的重要方向，曾有案例顯示以同樣的計算量任務，若由超級電腦運算需要2萬年，但量子電腦只需20秒。

賴總統說，台灣也正積極研究發展量子電腦「我有去看過」，過去台灣有能力生產製造超級電腦，未來也有能力生產製造量子電腦或量子設備，確保台灣在這個領域立於不敗之地。

談到第三項機器人，賴總統提到，其中最重要的就是無人機，「很可惜，預算在國會沒有通過」，他批評說，這次國防預算審查也很奇怪，把國內國防自主的經費全部都刪除，但政府不會因此放棄，會再接再厲努力爭取，徵得國會的同意。

賴清德總統今天出席在高醫舉辦的健康台灣深耕論壇。記者郭韋綺／攝影
賴清德總統今天出席在高醫舉辦的健康台灣深耕論壇。記者郭韋綺／攝影

賴清德總統今天出席在高醫舉辦的健康台灣深耕論壇。記者郭韋綺／攝影
賴清德總統今天出席在高醫舉辦的健康台灣深耕論壇。記者郭韋綺／攝影

賴清德總統今天出席在高醫舉辦的健康台灣深耕論壇發表重要談話。記者郭韋綺／攝影
賴清德總統今天出席在高醫舉辦的健康台灣深耕論壇發表重要談話。記者郭韋綺／攝影

無人機 賴清德 國防特別條例 軍購

延伸閱讀

賴總統：持續強化國防自主 推動AI新十大建設

用科技產業帶動中小微企業 賴總統提六大具體方向

在野封殺無人機專法 綠嘆沒想到 藍稱不放任分贓

台灣AI力讓台股獲利 賴總統：賺世界錢比單賺中國錢要好

相關新聞

影／美台軍購案卡關…川普稱「一直都願意談話」 賴總統回應了

川普與習近平會晤後，是否與總統賴清德直接通話成為國際關注焦點，今天川普在空軍一號接受媒體訪問時表示「我一直都願意和他談話」10字回應。賴清德總統今出席高醫健康台灣深耕論壇時，媒體問是否已與川普通過電話，他以「謝謝」2字回應。

東沙海域對峙升高 中國海警嗆統一遭海巡回嗆和平騙局

中國海警船、海洋調查船接連進入東沙水域，海巡署今天表示，中國海警船「3501」昨日上午8時闖入台灣東沙限制水域，海巡「巡護九號」併航監控、廣播驅離後，目前由「彰化艦」持續對峙；今天上午6時28分，中國「海絲路6號」海洋調查船又航入東沙水域，海巡增派「高雄艦」馳援，搭配東沙分隊艦艇應處。

影／軍購條例無人機預算未過關 賴總統：政府不會放棄

行政院先前提出總額1.25兆元的國防特別條例，立法院最終通過的版本為7800億元，刪減的預算4700億元，其中以無人機為主。總統賴清德今天表示，無人機預算未能在國會過關「很可惜」，但政府不會放棄，會再接再厲爭取國會支持。

川普考慮140億美元對台軍售 牛煦庭：六項保證是否有變要看最後做法

針對140億美元對台軍售案，美國總統川普表示「正在考慮中」。國民黨立委牛煦庭表示，美方對台政策是否真的改變、六項保證是否真的被挑戰，是看最後的做法而定，台灣應準備不同結果的應變措施，而非單憑主觀期待軍售最終結果會順利。

谷立言：無人機改變戰爭性質 為台灣重達兩岸軍事平衡帶來契機

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今日在DSET 2026年度論壇──供應鏈韌性戰略國際高峰會致詞時提到立法院上月通過的國防特別預算條例，他說，台灣不僅需要增加支持提升自我防衛能力，更需要聰明地運用資金，投資無人系統是台灣立即建立嚇阻力最聰明的方式。

國防預算遭砍無人機產業受影響 嘉義同鄉會向賴清德總統請命

新北市嘉義同鄉會今在新莊舉辦會員大會，賴清德總統今化身超級助選員，替民進黨新北市長參選人蘇巧慧拉抬，也為嘉義縣市長參選人蔡易餘及王美惠拉票。嘉義同鄉會理事長劉德宗向總統請命指，國防預算遭刪減4700多億，嘉義無人機產業計畫遭刪減，影響嘉義人就業機會，這是嘉義人的心聲與痛苦，盼總統持續推動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。