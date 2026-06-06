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影／美台軍購案卡關…川普稱「一直都願意談話」 賴總統回應了
川普與習近平會晤後，是否與總統賴清德直接通話成為國際關注焦點，今天川普在空軍一號接受媒體訪問時表示「我一直都願意和他談話」10字回應。賴清德總統今出席高醫健康台灣深耕論壇時，媒體問是否已與川普通過電話，他以「謝謝」2字回應。
川普證實，美方正評估是否批准總額約140億美元的新一波對台軍售案，目前「仍在考慮之中」，他表示，5月與中國國家主席習近平會面後，已著手檢視軍購計畫，並預計與賴清德通話討論。
對川賴2人可能就軍購議題直接對話，中方表達反對立場。中國駐美大使館警告，美台領導人若直接通話，恐影響當前美中關係發展，將敦促美方以最審慎態度處理台灣問題，避免向台灣釋出錯誤訊號。
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