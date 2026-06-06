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川普考慮140億美元對台軍售 牛煦庭：六項保證是否有變要看最後做法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普5日搭乘空軍一號前往威斯康辛州途中接受媒體提問。（法新社）
美國總統川普5日搭乘空軍一號前往威斯康辛州途中接受媒體提問。（法新社）

針對140億美元對台軍售案，美國總統川普表示「正在考慮中」。國民黨立委牛煦庭表示，美方對台政策是否真的改變、六項保證是否真的被挑戰，是看最後的做法而定，台灣應準備不同結果的應變措施，而非單憑主觀期待軍售最終結果會順利。

川普5日搭乘空軍一號前往威斯康辛州奇珀瓦福爾斯（Chippewa Falls, WI）途中接受媒體提問，被問及價值140億美元的對台軍售案是否已做出決定時，川普表示「正在考慮中」。

牛煦庭說，川普的說法沒有改變，一樣是川普做決定、川普思考，這和川普過去受訪透露的「談判籌碼說」也並未有衝突。未來發展依然值得密切關注，畢竟美方對台政策是否真的改變、六項保證是否真的被挑戰，都不是看說法，而是看最後的做法而定。台灣應該準備不同結果的應變措施，而非單憑主觀期待軍售最終結果會順利。

美國眾議院軍委會歷經14小時審議，通過2027財政年度國防授權法案，包括「台灣安全合作倡議」，提供最高10億美元資金，協助台灣自我防衛，同時包括關切美台之間的通訊韌性，要求戰爭部長向國會提交相關報告等。對此，牛煦庭說，美國國會支持台灣的力量一直都很明確也很積極，樂見相關法案通過，也期待國會持續發揮影響力，促成140億美元軍購案發價程序順利通過。

川普 牛煦庭 軍售

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