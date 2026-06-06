谷立言：無人機改變戰爭性質 為台灣重達兩岸軍事平衡帶來契機

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今日在DSET 2026年度論壇──供應鏈韌性戰略國際高峰會致詞時提到立法院上月通過的國防特別預算條例，他說，台灣不僅需要增加支持提升自我防衛能力，更需要聰明地運用資金，投資無人系統是台灣立即建立嚇阻力最聰明的方式。

AIT事後透過新聞稿發布谷立言的演講內容。谷立言表示，烏克蘭與中東的衝突讓我們看見，無人機正在改變戰爭的性質，而這也為台灣重新達成台海兩岸軍事平衡帶來重大契機。

谷立言表示，許多美國公司正陸續來到台灣，分享技術、採購關鍵零組件，並共同研發下一代由AI驅動的不對稱作戰能力，特別是專為海洋環境設計的相關應用；美國企業與台灣工研院及雙方產業界在標準與認證上密切合作，這將確保美台無人系統供應鏈的安全與成效。

谷立言提到美國總統川普的AI行動計畫（AI Action Plan），他說，若要在AI產業佔據領導地位，必須在半導體、能源、資料基礎設施及先進製造領域都有具備韌性的供應鏈，而台灣在此生態系中扮演核心角色；只要美台攜手合作，我們就能一同確保AI領域的未來安全無虞、具備韌性，且以共同繁榮為基礎。

談到經濟安全與國家安全，谷立言重申，維持台海的和平穩定，對美國、台灣乃至於全世界的經濟繁榮來說都至關重要；美國已明確表示，反對任何以強迫、逼迫、脅迫方式改變台灣現狀的嘗試。