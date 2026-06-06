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國防預算遭砍無人機產業受影響 嘉義同鄉會向賴清德總統請命

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
賴清德總統今出席嘉義同鄉會活動。記者葉信菉／攝影
賴清德總統今出席嘉義同鄉會活動。記者葉信菉／攝影

新北市嘉義同鄉會今在新莊舉辦會員大會，賴清德總統今化身超級助選員，替民進黨新北市長參選人蘇巧慧拉抬，也為嘉義縣市長參選人蔡易餘及王美惠拉票。嘉義同鄉會理事長劉德宗向總統請命指，國防預算遭刪減4700多億，嘉義無人機產業計畫遭刪減，影響嘉義人就業機會，這是嘉義人的心聲與痛苦，盼總統持續推動。

劉德宗在致詞時表示，賴總統是鄉親最信賴的人，近年整合民間與官方資源，建立更完整的國土安全網，保護人民安全，嘉義人要感謝賴總統的國防計畫，民雄是推動無人機產業的重點，嘉義人更是全力配合及支持賴總統。

劉德宗話鋒一轉說，但很可惜國防預算遭刪減四千七百多億，其中，租金特別條款無產機產業計畫也遭刪減，這影響嘉義鄉親回去就業的機會，更是嘉義人所有的心聲的痛苦，希望賴總統為了國家安全，能堅持國軍不對稱作戰計畫繼續執行。

賴清德在致詞時則表示，雖然很遺憾國防特別預算條例無法全數通過，但為了國家安全，我們並不放棄，為了國防產業如無人機產業，也要繼續推動。另外，我們也與民主陣營並肩作戰，所以各國領袖紛表示，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。換言之，面對中國的威脅，不單純是台灣獨自面對，這是全世界共同面對的問題。

此外，台灣的經濟繼續發展，一年比一年更加進步，馬英九前總統任內平均每年成長2.8%，蔡英文前總統任內已進步到3.2%。馬總統交給蔡總統時的台股是8千多點，蔡總統交給他是2萬3千多點，如今已翻倍到4萬6千點，這2、3年經濟進步的幅度更大，大家掌聲為自己鼓勵一下。

賴清德強調，台股市值已成為全球第五大，人均GDP也贏過日本。台灣的經濟成長率2024年2.6%，去年達到8.76%，今年第一季更高達14.55%，今年全年預估可達9.64%，這當中科技產業當然扮演重要角色，但傳統產業也很好很出力，所以才有如此佳績。

為讓經濟繼續成長，施政團隊提出很多經濟發展計畫，包括AI新十大建設，讓科技產業好上加好，另外也有中小微企業發展方案，要用一千億來幫忙中小微企業，並搭建一個平台，來讓科技產業「以大帶小」，帶領中小微企業一起共同發展，目標就是讓大的科技產業幫助中小傳統產業一起賺錢，這樣經濟才能愈來愈好，社會才能安定和諧。

賴清德總統今出席嘉義同鄉會活動，為民進黨縣市長候選人拉抬聲勢。記者葉信菉／攝影
賴清德總統今出席嘉義同鄉會活動，為民進黨縣市長候選人拉抬聲勢。記者葉信菉／攝影

賴清德總統今出席嘉義同鄉會活動。記者葉信菉／攝影
賴清德總統今出席嘉義同鄉會活動。記者葉信菉／攝影

嘉義 國防預算 賴清德 無人機

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