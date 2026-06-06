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影／賴清德赴高雄弔唁T-34殉職飛官 慰問家屬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
賴清德總統今天下午弔唁1名殉職飛官。記者林保光／攝影
賴清德總統今天下午弔唁1名殉職飛官。記者林保光／攝影

賴清德總統今天南下高雄，趁到高醫大學參加健康深耕台灣論壇，先到高雄市立殯儀館旁的龍巖禮儀公司「光之門殯儀館」，向T-34教練機殉職飛官致意、慰問家屬。

賴清德總統在高雄機場下機後，車隊便直奔殯儀館，今天下午1時50分，由國防部長顧立雄、空軍司令鄭榮豐等人陪同，前往龍巖光之門殯儀館，上樓到2名飛官過俊男、盧季佑的豎靈處向殉職飛官行禮致意，並慰問家屬。

賴總統停留20分鐘，進出時殯儀館大樓時，面對媒體記者詢問，是否要淘汰T-34教練機、對家屬說什麼，他都未回答，到下午2時10分上車離去，前往高醫。

空軍T-34教練機6月2日在高雄岡山空軍基地附近執行飛行訓練時失事，機上2名中校飛官盧季佑、過俊男不幸殉職。事故發生後，軍方已成立專案小組展開調查。

賴清德總統今天下午弔唁1名殉職飛官。記者林保光／攝影
賴清德總統今天下午弔唁1名殉職飛官。記者林保光／攝影

T-34 高雄 賴清德

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