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東沙海域對峙升高 中國海警嗆統一遭海巡回嗆和平騙局

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台灣海巡署艦艇與中國海警船在東沙海域持續對峙。記者廖炳棋／翻攝
台灣海巡署艦艇與中國海警船在東沙海域持續對峙。記者廖炳棋／翻攝

中國海警船、海洋調查船接連進入東沙水域，海巡署今天表示，中國海警船「3501」昨日上午8時闖入台灣東沙限制水域，海巡「巡護九號」併航監控、廣播驅離後，目前由「彰化艦」持續對峙；今天上午6時28分，中國「海絲路6號」海洋調查船又航入東沙水域，海巡增派「高雄艦」馳援，搭配東沙分隊艦艇應處。

海巡署指出，「海絲路6號」今天出現在東沙島東南方32.7浬，進入我國東沙水域。這是繼上月中國「同濟號」科研船兩度在鵝鑾鼻、花蓮外海非法投放科學儀器後，中國調查船再度進入我國水域；海巡署研判，這也是中國海警船與調查船首度在東沙水域聯手挑釁。

海巡署表示，艦艇對中國海警船「3501」執法廣播時，對方竟以無線電回稱正在「開展執法活動」，要求我方不要干擾，並稱「台灣前途在於國家統一」等政治語句。

「彰化艦」隨即回應，中國海警船未經許可進入台灣水域，「你們的行為恰好證明中國的和平是一個騙局」，要求對方立即轉向、離開台灣水域，否則我方將依法採取必要行動。

海巡署表示，中國海警及調查船侵擾東沙水域，是企圖製造中國對東沙海域擁有「管轄權」的假象；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，只有海巡署有權在東沙水域執法。

海巡署指出，已增派高雄艦等艦艇併航監控，將持續採取必要手段，防止中國船舶在我國水域進行調查或執法活動，維護東沙海域安全。

台灣海巡署艦艇與中國海警船在東沙海域持續對峙。記者廖炳棋／翻攝
台灣海巡署艦艇與中國海警船在東沙海域持續對峙。記者廖炳棋／翻攝

東沙 海巡署 東沙島

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