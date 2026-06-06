快訊

MLB／佐佐木朗希絕好調！飆旅美最快161.9公里 繳7局10K無失分

疑不堪校事會議壓力！高雄某國小女老師發文問「這件事」送醫治療

日本吃不到印度咖哩了？異國餐廳因新簽證規定被迫停業

聽新聞
0:00 / 0:00

140億美元軍售川普考慮中 陳冠廷：台美合作與美國利益完全一致

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立院外交國防委員會召委陳冠廷表示，持續性的對台軍售對於穩定印太區域極其重要，不僅能提升台灣的自我防衛能力，更是與美國的國家利益完全一致。圖／聯合報系資料照片
立院外交國防委員會召委陳冠廷表示，持續性的對台軍售對於穩定印太區域極其重要，不僅能提升台灣的自我防衛能力，更是與美國的國家利益完全一致。圖／聯合報系資料照片

雖然中國大陸持續公開施壓，警告美國總統川普不要與台灣總統賴清德接觸，不過川普仍強調，對於軍售案「我們正在考慮中」，並直言「我隨時都可以跟他談」。民進黨立委陳冠廷表示，持續性的對台軍售對於穩定印太區域極其重要，不僅能提升台灣的自我防衛能力，更是與美國的國家利益完全一致。

陳冠廷表示，中國長久以來企圖扼殺台美之間一切官方通訊與對話，對整個印太區域的穩定及台美關係而言，都是極其不友善的行徑。雖然川普總統在各項外交與軍事決策上，一再強調皆以「美國利益為優先」，但必須強調持續性的對台軍售對於穩定印太區域極其重要，不僅能提升台灣的自我防衛能力，更是與美國的國家利益完全一致。

陳冠廷指出，除了140億軍售案之外，美方在國會層面也持續給予台灣實質的安全支持。美國聯邦眾議院軍事委員會日前歷經14小時審議，通過2027財政年度「國防授權法案」（NDAA），其中包括為「台灣安全合作倡議」挹注最高10億美元資金。

陳冠廷直言，過去曾希望將相關經費納入特別預算條例，雖然遺憾遭在野黨阻撓，但因應美國國會釋出的正面訊號，未來台灣在公務預算編列上，急需主動進行相應的配合款籌措，以實際行動呼應美方的友善支持。

面對川普政府，陳冠廷呼籲，台灣在深化台美關係時必須跳脫傳統思維，採取更具備多方、多角化的戰略布局。他強調，除了仰賴傳統的政府外交管道，台灣應全面加強在美國商界、在科技、金融、行政機關、學界及智庫的實質影響力。

在多軌外交藍圖下，陳冠廷提到，近期已有多個美國無人載具相關協會及產業鏈代表團接連陸續訪問台灣，這種結合地緣政治與科技產業的交流，正是台灣未來可以大力推進的發展方向，期盼透過與美方產業鏈的緊密連結，在川普政府時代進一步鞏固台美之間的戰略與安全合作。

川普 軍售 陳冠廷

延伸閱讀

140億美元對台軍售川普考慮中 林沛祥：尊重也期待深化友好

美眾院軍委會過援台10億美元案 林沛祥：樂見但和平不能剩軍事思維

美對台140億美元軍售案 川普：正在考慮中

仍計劃和賴總統談軍售？ 川普：總是會跟他談

相關新聞

140億美元軍售川普考慮中 陳冠廷：台美合作與美國利益完全一致

雖然中國大陸持續公開施壓，警告美國總統川普不要與台灣總統賴清德接觸，不過川普仍強調，對於軍售案「我們正在考慮中」，並直言「我隨時都可以跟他談」。民進黨立委陳冠廷表示，持續性的對台軍售對於穩定印太區域極其重要，不僅能提升台灣的自我防衛能力，更是與美國的國家利益完全一致。

美眾院軍委會通過國防授權法案 含10億美元援台

美國聯邦眾議院軍事委員會歷經14小時的審議後，通過2027財政年度國防授權法案，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供最高1...

谷立言呼籲台灣國防「更聰明花費」 籲加碼無人機系統

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）6日在台北一場論壇上表示，台灣在國防上花費要更聰明，並從烏克蘭戰爭與中東戰爭中學習使用無人機的經驗，以確保與中國之間的軍事平衡。

美眾院軍委會過援台10億美元案 林沛祥：樂見但和平不能剩軍事思維

美國聯邦眾議院軍事委員會通過2027財政年度國防授權法案，包括「台灣安全合作倡議」，提供最高10億美元資金，助台灣自我防衛等。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，感謝美國國會跨黨派關注台灣安全與區域穩定，樂見持續透過法案與制度化合作協助台灣，但台海和平不能只剩下軍事思維，希望都寄託在軍備，恐治標不治本。

140億美元對台軍售川普考慮中 林沛祥：尊重也期待深化友好

針對140億美元的對台軍售案是否已做出決定時，美國總統川普表示「正在考慮中」。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，國民黨團一向尊重美國政府對於軍售政策的評估與決策程序，期待台美友好關係能夠持續深化，也希望政府除了採購武器之外，更積極推動兩岸對話。

【專家之眼】台灣如何因應日菲海域畫界？

日本和菲律賓未能事先知會、也沒有主動表示必須顧及海域主張存在爭議，以及海域有高度重疊情形的台灣，逕自宣布啟動台灣東部海域專屬經濟海域和大陸礁層邊界談判，引發台灣內部和中國大陸官方的強烈反應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。