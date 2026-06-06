140億美元軍售川普考慮中 陳冠廷：台美合作與美國利益完全一致

雖然中國大陸持續公開施壓，警告美國總統川普不要與台灣總統賴清德接觸，不過川普仍強調，對於軍售案「我們正在考慮中」，並直言「我隨時都可以跟他談」。民進黨立委陳冠廷表示，持續性的對台軍售對於穩定印太區域極其重要，不僅能提升台灣的自我防衛能力，更是與美國的國家利益完全一致。

陳冠廷表示，中國長久以來企圖扼殺台美之間一切官方通訊與對話，對整個印太區域的穩定及台美關係而言，都是極其不友善的行徑。雖然川普總統在各項外交與軍事決策上，一再強調皆以「美國利益為優先」，但必須強調持續性的對台軍售對於穩定印太區域極其重要，不僅能提升台灣的自我防衛能力，更是與美國的國家利益完全一致。

陳冠廷指出，除了140億軍售案之外，美方在國會層面也持續給予台灣實質的安全支持。美國聯邦眾議院軍事委員會日前歷經14小時審議，通過2027財政年度「國防授權法案」（NDAA），其中包括為「台灣安全合作倡議」挹注最高10億美元資金。

陳冠廷直言，過去曾希望將相關經費納入特別預算條例，雖然遺憾遭在野黨阻撓，但因應美國國會釋出的正面訊號，未來台灣在公務預算編列上，急需主動進行相應的配合款籌措，以實際行動呼應美方的友善支持。

面對川普政府，陳冠廷呼籲，台灣在深化台美關係時必須跳脫傳統思維，採取更具備多方、多角化的戰略布局。他強調，除了仰賴傳統的政府外交管道，台灣應全面加強在美國商界、在科技、金融、行政機關、學界及智庫的實質影響力。

在多軌外交藍圖下，陳冠廷提到，近期已有多個美國無人載具相關協會及產業鏈代表團接連陸續訪問台灣，這種結合地緣政治與科技產業的交流，正是台灣未來可以大力推進的發展方向，期盼透過與美方產業鏈的緊密連結，在川普政府時代進一步鞏固台美之間的戰略與安全合作。