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谷立言呼籲台灣國防「更聰明花費」 籲加碼無人機系統

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言5月27日在台北出席慶祝美國獨立日的招待會並發表演說。路透
美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言5月27日在台北出席慶祝美國獨立日的招待會並發表演說。路透

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）6日在台北一場論壇上表示，台灣在國防上花費要更聰明，並從烏克蘭戰爭與中東戰爭中學習使用無人機的經驗，以確保與中國之間的軍事平衡。

路透記者在台北報導，台灣政府已將無人機及其他不對稱系統列為軍事現代化計畫的優先項目。賴清德總統先前提出約1.25兆元國防追加預算，但在野黨主導的立法院5月僅通過編列上限7800億元對美軍購案，民進黨政府正試圖補足遭刪減的預算，相關經費將用於無人機、飛彈等國產系統，以更有效嚇阻中國。

美國一直強力支持賴總統的國防支出計畫。谷立言表示，美國期待看到進一步投資。他說：「台灣不僅必須在自身防衛上投入更多資源，也必須更聰明地花錢，這至關重要。而台灣若想立即建立嚇阻力，沒有比投資無人系統更聰明的方式。」

谷立言說：「烏克蘭與中東的衝突已證明，無人機正在改變戰爭性質，這也為台灣重新建立兩岸軍事平衡提供巨大機會。」

美國總統川普5月在北京與中國國家主席習近平會面後表示，仍在考慮是否推進一項價值約140億美元的新對台軍售案，引發台灣不安。

美國國務卿魯比歐等美方高層後來表示，美國對台政策並未改變，谷立言也強調這一點。他說：「維持台海和平穩定，對美國、台灣以及全世界的經濟福祉都至關重要。」並表示：「美國已明確表示，我們反對任何以武力、脅迫或強制方式改變台灣現狀的行為。」

谷立言 美國在台協會 無人機

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