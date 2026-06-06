美眾院軍委會過援台10億美元案 林沛祥：樂見但和平不能剩軍事思維

美國聯邦眾議院軍事委員會通過2027財政年度國防授權法案，包括「台灣安全合作倡議」，提供最高10億美元資金，助台灣自我防衛等。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，感謝美國國會跨黨派關注台灣安全與區域穩定，樂見持續透過法案與制度化合作協助台灣，但台海和平不能只剩下軍事思維，希望都寄託在軍備，恐治標不治本。

美國眾議院軍委會歷經14小時審議，通過2027財政年度國防授權法案，包括「台灣安全合作倡議」，提供最高10億美元資金，協助台灣自我防衛。另包括關切美台之間的通訊韌性，要求戰爭部長向國會提交相關報告等。

林沛祥說，身為全球國會政黨的一分子，國民黨團由衷地感謝美國國會跨黨派對台灣安全與區域穩定的關注，也樂見美國持續透過法案與制度化合作，協助台灣提升自我防衛能力與通訊韌性。

林沛祥提到，「不過我們也要提醒，台海和平不能只剩下軍事思維。增加安全合作固然重要，但如果把所有希望都寄託在武器、預算與軍事部署上，那恐怕只是治標而非治本。」

林沛祥強調，古人說「上兵伐謀，下兵伐戰」，真正高明的戰略是降低衝突風險，而不是讓衝突不斷升高。期待台美友好關係能夠從安全合作進一步延伸到經貿、科技與區域治理等領域，同時也呼籲政府務實恢復兩岸溝通管道。唯有維持嚇阻能力、強化國際合作，再加上兩岸對話並行，才能讓和平真正落實，而不是永遠停留在口號之中。