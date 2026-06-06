140億美元對台軍售川普考慮中 林沛祥：尊重也期待深化友好

針對140億美元的對台軍售案是否已做出決定時，美國總統川普表示「正在考慮中」。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，國民黨團一向尊重美國政府對於軍售政策的評估與決策程序，期待台美友好關係能夠持續深化，也希望政府除了採購武器之外，更積極推動兩岸對話。

川普5日搭乘空軍一號前往威斯康辛州奇珀瓦福爾斯（Chippewa Falls, WI）途中接受媒體提問，被問及價值140億美元的對台軍售案是否已做出決定時，川普表示「正在考慮中」。

林沛祥說，國民黨立院黨團一向尊重美國政府對於軍售政策的評估與決策程序，也感謝長期以來美國對台灣安全的支持。「川普這句『正在考慮中』，其實也再次提醒我們，任何國家的安全都不能完全寄託在別人的決定上。」

林沛祥說，國民黨一向主張強化自我防衛能力，但真正穩定的和平不能只靠軍購數字不斷往上加。孫子兵法講得很清楚，「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵」。最高明的國家安全，是避免戰爭發生，而不是等戰爭發生後比誰的武器比較多。

林沛祥強調，期待台美友好關係能夠持續深化，也希望政府除了採購武器之外，更積極推動兩岸對話、區域合作與風險管理，因為兩岸和平從來不是只靠武力就能達成，而是要靠智慧、溝通與穩定的戰略布局。