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仍計劃和賴總統談軍售？ 川普：總是會跟他談

中央社／ 華盛頓5日專電

美國總統川普日前在川習會後表示，很快會就美國對台140億美元軍售案做出決定，還說會和台灣總統賴清德談話。川普今天被媒體問及是否仍計劃和賴總統談軍售時表示，「我總是會跟他談」。

川普（Donald Trump）5月中訪問中國，會晤中國國家主席習近平。川普在川習會後表示，他很快會就美國新一批對台軍售做出決定，還稱將和賴總統談話。

川普今天在總統專機「空軍一號」上接受媒體聯訪，被問及是否已針對140億美元對台軍售做出決定？他說，「我們對此正在考慮中」。

媒體追問，是否仍計劃和賴總統談軍售？川普表示，「我總是會跟他談」（I'll always talk to him）。

賴總統先前表示，若有機會與川普對話，會強調國防力量的提升、對美軍事採購是維護台灣安全、維護台海和平穩定的必要手段，「我們希望這項軍購能夠持續進行」。

賴總統說，他也會強調，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，台灣政府不卑不亢、維持現狀。台灣也是台海和平穩定的守護者，中國才是台海和平穩定的破壞者。

川普 軍售 賴清德

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