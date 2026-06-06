美眾院軍委會通過國防授權法案 含10億美元援台

美國聯邦眾議院軍事委員會歷經14小時的審議後，通過2027財政年度國防授權法案，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供最高10億美元資金，協助台灣自我防衛；其他內容還包括關切美台之間的通訊韌性，要求戰爭部長向國會提交相關報告。

「國防授權法案」（National Defense AuthorizationAct, NDAA）堪稱美國年度大法，聯邦參議院、眾議院必須「喬出」統一版本，各自通過後由總統簽字生效。

眾院軍委會上週公布2027財政年度國防授權法案文本相關內容後，昨天審議，最終以44票對12票通過。美國國會季刊（CQ）指出，軍委會耗時14小時審議並通過這項法案後，眾院全體會議預計在7月休會前接手處理。

根據昨天通過的眾院軍委會「情報暨特種作戰」小組資料，2027財政年度國防授權法案條文包括根據2025財政年度國防授權法，授權高達10億美元（約新台幣310億元）的資金用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）。

另外，眾院軍委會「網路、資訊技術及創新」小組資料寫道，委員會認為，美台具韌性的通訊對穩定狀態和危機時的協調至關重要。委員會擔憂，在衝突環境下通訊基礎設施若受損，將嚴重限制台灣和美軍、夥伴間的通訊能力，同時認為必須立即評估目前的能力並補齊缺口。

為此，委員會要求美國戰爭部長於2027年3月1日前向國會提交報告，評估台灣的行動隨意網路（mobilead hoc networking）及商用衍生通訊系統，在惡劣環境中，支持美軍行動需求的程度。

聯邦參議院軍委會預計6月10日審議參院版2027財政年度國防授權法案。