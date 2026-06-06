美對台140億美元軍售案 川普：正在考慮中

美國總統川普（Donald Trump）日前在川習會後表示，很快會就美國對台140億美元軍售案做出決定。他今天被媒體問及是否已對此做出決定時表示，「正在考慮中」。

川普5月中訪問中國，會晤中國國家主席習近平。川普在川習會後表示，有和習近平討論對台軍售；川普也說，他很快會就美國新一批對台軍售做出決定，還稱，將和台灣總統賴清德談話。

川普今天在總統專機「空軍一號」上接受媒體聯訪，被問及是否已針對140億美元對台軍售做出決定？他說，「我們對此正在考慮中」。

針對尚待批准的140億美元對台軍售案，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本週稍早在國會聽證會表示，這是金額龐大的軍售案，「對我們的國防工業基礎及未來生產線的走向都有影響」，美國必須在這些因素與其他事情之間取得平衡。這項軍售案正處於戰爭部內部審查階段，並非是「暫停」，正確的說法是持續審查中。

盧比歐還說，美國在對台軍售方面不會徵詢中國，「這符合我們長期以來且未改變的政策」。