聽新聞
0:00 / 0:00

美對台140億美元軍售案 川普：正在考慮中

中央社／ 華盛頓5日專電

美國總統川普（Donald Trump）日前在川習會後表示，很快會就美國對台140億美元軍售案做出決定。他今天被媒體問及是否已對此做出決定時表示，「正在考慮中」。

川普5月中訪問中國，會晤中國國家主席習近平。川普在川習會後表示，有和習近平討論對台軍售；川普也說，他很快會就美國新一批對台軍售做出決定，還稱，將和台灣總統賴清德談話。

川普今天在總統專機「空軍一號」上接受媒體聯訪，被問及是否已針對140億美元對台軍售做出決定？他說，「我們對此正在考慮中」。

針對尚待批准的140億美元對台軍售案，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本週稍早在國會聽證會表示，這是金額龐大的軍售案，「對我們的國防工業基礎及未來生產線的走向都有影響」，美國必須在這些因素與其他事情之間取得平衡。這項軍售案正處於戰爭部內部審查階段，並非是「暫停」，正確的說法是持續審查中。

盧比歐還說，美國在對台軍售方面不會徵詢中國，「這符合我們長期以來且未改變的政策」。

川普 軍售 習近平

延伸閱讀

川普稱將和賴總統談話 白宮官員：很快就軍售做決定

140億美元對台軍售審查中 魯比歐：沒有徵詢中國

嚴震生／川普任內，六項保證會否漸流失？

美退將披露「美台最棘手問題」不是軍售！恐淪台海戰爭破口

相關新聞

鄭麗文遭哈佛學者問軍購 趙少康：若通過「3800億+N」定被圍剿

國民黨主席鄭麗文率團訪美，參加哈佛大學學者座談會時被問到軍購問題。中廣前董事長趙少康今受訪時表示，還好藍白最後通過7800億元版本，若依照原本國民黨「3800億元+N」版本，鄭麗文去美國一定被圍剿。

被指反對無人機產業發展 林沛祥：民進黨惡意操作規避監督

針對民進黨近來指控國民黨反對無人機產業發展，國民黨立院黨團書記長林沛祥今日發表嚴正聲明，批民進黨以移花接木的政治操作，掩蓋規避國會監督、便宜行事，企圖圖利特定廠商的真實野心。

陸軍「天馬操演」同時實射拖式Ａ、Ｂ兩型飛彈 驗證反裝甲戰力

陸軍第三作戰區近期進行「無人機實彈射擊暨天馬操演」，昨天同時執行拖式2A飛彈鑑測射擊及拖式2B飛彈驗證射擊，透過實戰化訓練課目，檢視部隊反裝甲作戰能力與訓練成果。

特技飛機才升級就報廢 加拿大空軍面臨無飛行小組

加拿大空軍歷史上，1967年就有飛行表演隊，但最近翻修雪鳥飛行表演隊CT-114教練機，飛機完工出廠，卻又宣布飛機除役。對照我國空軍F-5機隊在戰機退役前夕，才花錢換新彈射椅，最先進的彈射椅，只用了一年就退役。到底誰有遠見？誰頭痛醫頭？

打造台海「殺傷區」 反艦飛彈2029年增至1850枚

路透報導，根據軍售資料、美國出口許可文件、國防專家預估及與台灣官員的訪談，估計台灣反艦飛彈有望於二○二九年初前大幅增至約一八五○枚，可在台灣海峽打造「殺傷區」，抵禦共軍侵略或封鎖。

廣角鏡／海鯤10度潛航測試

國造潛艦海鯤號交艦時間傳出可能延至九月後，國防部長顧立雄日前強調不預設交艦時程，一切以安全與品質為優先。昨有細雨且海象欠佳，但海鯤號仍於高雄外海執行第十次潛航測試。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。