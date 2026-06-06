聽新聞
0:00 / 0:00

共軍：荷蘭軍艦上週駛入西沙後 穿越台灣海峽

中央社／ 台北5日電

根據中共解放軍通報，荷蘭皇家海軍魯伊特號護衛艦上週三在南海放飛艦載直升機，進入主權爭議的西沙群島空域後，又穿越台灣海峽。荷方此前表示，該艦在印太地區執行航行自由的任務。

共軍東部戰區微信公眾號5日晚間發布新聞稿，東部戰區發言人徐承華表示，5月27日以來，荷蘭德魯伊特號護衛艦（HNLMS De Ruyter，舷號F804）艦載直升機「非法侵闖西沙領空」，接續過航台灣海峽。

徐承華宣稱，東部戰區組織海空兵力對荷艦過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。他未說明德魯伊特號穿越台海的時間。

在此之前，共軍南部戰區5月27日通報，德魯伊特號護衛艦當天「非法侵闖中國西沙群島」，多次升空艦載直升機「侵入我國領空」。

翟士臣宣稱，南部戰區組織海空兵力，依法依規採取語音警告、警示性電子干擾等必要措施予以外逼驅離。

根據荷蘭皇家海軍臉書專頁發布，德魯伊特號5月22日抵達菲律賓進行為期3天的訪問。

荷蘭駐菲律賓大使館5月23日發文表示，這次訪問是代號「太平洋射手」（Pacific Archer）的部署行動一部分，該行動是一項重點關注印太地區的計劃性任務。這項任務標誌著荷蘭對海上安全、航行自由以及深化與包括菲律賓在內的地區夥伴關係的持續承諾。

台灣海峽 荷蘭 共軍 德魯伊特號 西沙群島

延伸閱讀

共軍：荷蘭護衛艦過航台灣海峽 東部戰區全程跟監警戒

海上對峙中！ 中國大陸海警船硬闖東沙限制水域

路透：台灣反艦飛彈可望達1850枚 建台海殺傷區抵禦共軍

衛星照曝解放軍全新核潛艇下水 「無帆罩」設計引人注目

相關新聞

鄭麗文遭哈佛學者問軍購 趙少康：若通過「3800億+N」定被圍剿

國民黨主席鄭麗文率團訪美，參加哈佛大學學者座談會時被問到軍購問題。中廣前董事長趙少康今受訪時表示，還好藍白最後通過7800億元版本，若依照原本國民黨「3800億元+N」版本，鄭麗文去美國一定被圍剿。

被指反對無人機產業發展 林沛祥：民進黨惡意操作規避監督

針對民進黨近來指控國民黨反對無人機產業發展，國民黨立院黨團書記長林沛祥今日發表嚴正聲明，批民進黨以移花接木的政治操作，掩蓋規避國會監督、便宜行事，企圖圖利特定廠商的真實野心。

陸軍「天馬操演」同時實射拖式Ａ、Ｂ兩型飛彈 驗證反裝甲戰力

陸軍第三作戰區近期進行「無人機實彈射擊暨天馬操演」，昨天同時執行拖式2A飛彈鑑測射擊及拖式2B飛彈驗證射擊，透過實戰化訓練課目，檢視部隊反裝甲作戰能力與訓練成果。

特技飛機才升級就報廢 加拿大空軍面臨無飛行小組

加拿大空軍歷史上，1967年就有飛行表演隊，但最近翻修雪鳥飛行表演隊CT-114教練機，飛機完工出廠，卻又宣布飛機除役。對照我國空軍F-5機隊在戰機退役前夕，才花錢換新彈射椅，最先進的彈射椅，只用了一年就退役。到底誰有遠見？誰頭痛醫頭？

打造台海「殺傷區」 反艦飛彈2029年增至1850枚

路透報導，根據軍售資料、美國出口許可文件、國防專家預估及與台灣官員的訪談，估計台灣反艦飛彈有望於二○二九年初前大幅增至約一八五○枚，可在台灣海峽打造「殺傷區」，抵禦共軍侵略或封鎖。

廣角鏡／海鯤10度潛航測試

國造潛艦海鯤號交艦時間傳出可能延至九月後，國防部長顧立雄日前強調不預設交艦時程，一切以安全與品質為優先。昨有細雨且海象欠佳，但海鯤號仍於高雄外海執行第十次潛航測試。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。