鄭麗文遭哈佛學者問軍購 趙少康：若通過「3800億+N」定被圍剿

國民黨主席鄭麗文率團訪美，參加哈佛大學學者座談會時被問到軍購問題。中廣前董事長趙少康今受訪時表示，還好藍白最後通過7800億元版本，若依照原本國民黨「3800億元+N」版本，鄭麗文去美國一定被圍剿。

趙少康今日出席民眾黨主席黃國昌新書「向光前行」發表會，媒體詢問，怎麼看鄭麗文訪美被拷問軍購？他表示，還好藍白通過了7800億，若依照原本國民黨「3800億+N」的版本，鄭麗文怎麼去美國？一定被美國圍剿。現在鄭麗文可以說，國民黨已經通過7800億了，美國第二波、第二波的報價數字是美國的事，不是國民黨的問題，所以責任不在國民黨。

媒體追問，所以是國民黨立委救了鄭麗文？趙少康說，是國民黨跟民眾黨合作起來救的，鄭麗文也可以說不去，但既然去了，總不能把美國的預算都刪掉。

至於美國在台協會（AIT）在鄭麗文訪美期間，釋出邀請立法院長韓國瑜訪美，是否要給鄭麗文難看？趙少康說，他也不知道，之前盧秀燕也去過，AIT就是「國民黨有幾顆太陽，每個太陽都歡迎」，對美國人來說不必獨押一人。AIT現在就是除了跟民進黨交往，也希望跟國民黨交往，他覺得是好事，多多去美國，多溝通總是好玩的。