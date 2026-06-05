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被指反對無人機產業發展 林沛祥：民進黨惡意操作規避監督

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照
國民黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照

針對民進黨近來指控國民黨反對無人機產業發展，國民黨立院黨團書記長林沛祥今日發表嚴正聲明，批民進黨以移花接木的政治操作，掩蓋規避國會監督、便宜行事，企圖圖利特定廠商的真實野心。

林沛祥強調，國民黨團全力支持無人機產業的研發與國家戰略佈局，但「支持產業」絕不等於「放任分贓」。民進黨不會說的是，立法院去年就通過「無人載具產業發展統籌型計畫」（民國114至119年），預計投入高達442億元發展無人機產業；民進黨政府還想以「特別條例」或「特別預算」規避正常的預算審查程序，這不是在扶植產業，而是在架空國會、踐踏財政紀律。

林沛祥表示，在野黨站在第一線為人民看緊荷包、捍衛公帑，是憲法賦予、責無旁貸的職責，豈容民進黨隨意扣上「阻礙無人機發展」的政治髒水？

林沛祥說，過去十年，民進黨以「緊急」、「重要」、「國家隊」為名繞過正常監督，以限制性招標、動輒千億級特別預算發展特定產業，以合法掩護特權，以公權力扭曲產業發展。

林沛祥表示，從疫苗採購黑箱、離岸風電，光電產業不當開發等，使純樸的台南都淪為「慶記之都」。哪一項不是打著國家發展大旗，結果卻是弊端連連、特定派系賺飽飽，最後由全民納稅錢買單？ 這種「綠能你不能」的掏空套路，台灣人民早就看破手腳，更不想重蹈覆轍。

國民黨團重申，正因為重視無人機產業，才更堅持必須納入常態預算、接受最嚴格的實質審查，建立健康透明的產業環境，防禦重蹈綠電分贓的覆轍；林沛祥強調，民進黨若心中無鬼、光明磊落，就請坦然接受國會審查，別再用政治口水遮掩企圖大開派系分贓之門的狼子野心。

林沛祥 無人機 民進黨

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