影／賴清德：「科技建警」具備反恐實力 守護國家安全、台海和平穩定

總統賴清德、內政部長劉世芳與警政署長張榮興，下午前往視察保二總隊無人機訓練中心，視察保二總隊無人機部隊與室內空間戰鬥（CQB）的演練成果 ，了解保二總隊對擴編轉型的成效。

內政部長劉世芳致詞表示，感謝保二總隊長期兼顧守護國內的科學園區、油、電、糖、水等關鍵基礎設施的安全責任外，同時為了因應新時代的挑戰 ，目前已經積極落實擴編與轉型 ，並且全力推動「科技建警」與實體防護的雙重升級 。

賴清德在視察後對保二總隊對擴編轉型的成效表示，從剛剛的演練當中，不管是室內空間戰鬥、戰傷救護，又或者是無人機的操演都非常到位。

賴清德指出，當前地緣政治變化，未來的威脅日益嚴重，國家一方面提高國防預算，強化國軍的力量；另一方面要賦予警察更多的戰鬥能力，也就是所謂的「科技建警」，來維護社會的穩定跟人民生活的秩序。

賴清德期勉保二總隊外，也提出三個面向再加強指出：第一個是擴編轉型的「勁勇特勤隊」展現的戰力，後續人力的招募將持續加強。讓保二總隊成為一支具備反恐能力、又能守護基礎設施安全的關鍵力量。

賴清德接著表示，第二個是「科技建警」，要配備無人機給保二總隊，還有警政署其他相關的隊伍。無人機可以從俄烏戰爭、中東戰爭裡面看到它的成效。警察同仁如果有無人機的配備，不僅僅可以立體巡邏，而且可以即時地把影像傳輸到中心來，利用人工智慧來分析。不僅僅讓我們警察同仁的任務執行能力能夠提升，對於警察同仁的安全也能夠有更好的保障。

賴清德強調表示，後續希望無人機的性能要持續提升，持續進行無人機專業操作人員的擴編。讓更多人都有能力操作無人機，都有能力反制無人機的攻勢。讓無人機是成為每一位警察同仁的基本配備。這個就是要利用實力來守護國家的安全，也是利用實力來達到台海和平穩定的目標。

總統賴清德下午前往視察保二總隊無人機訓練中心，視察室內空間戰鬥（CQB）的演練。記者黃義書／攝影

總統賴清德（中）、內政部長劉世芳（中左）與警政署長張榮興（中右），下午前往視察保二總隊無人機訓練中心，視察保二總隊無人機部隊與室內空間戰鬥（CQB）的演練成果 ，了解保二總隊對擴編轉型的成效。記者黃義書／攝影

總統賴清德（中）、內政部長劉世芳（中左）與警政署長張榮興（中右），下午前往視察保二總隊無人機訓練中心，視察保二總隊無人機部隊與室內空間戰鬥（CQB）的演練成果 ，了解保二總隊對擴編轉型的成效。記者黃義書／攝影

總統賴清德下午前往視察保二總隊無人機訓練中心，視察室內空間戰鬥（CQB）的演練。記者黃義書／攝影

總統賴清德下午前往視察保二總隊無人機訓練中心，了解無人機的訓練成果及保二總隊對擴編轉型的成效。記者黃義書／攝影

總統賴清德下午前往視察保二總隊無人機訓練中心，了解無人機的訓練成果及保二總隊對擴編轉型的成效。。記者黃義書／攝影