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國軍老舊裝備汰除 國防部：秉持戰力不中斷無縫接軌

中央社／ 台北5日電

針對國軍老舊主要裝備汰除與戰力銜接規劃，國防部指出，秉持「戰力不中斷、換裝無縫接軌」原則，已逐步檢討汰換部分服役年限較長的戰甲車、火砲、艦艇與後勤支援艦、部分防空、雷達與通信裝備等武器系統，以適應未來作戰環境。

立法院外交及國防委員會8日邀請國防部長顧立雄報告「國軍老舊主要裝備汰除期程與戰力銜接配套規劃」，並備質詢。國防部今天已將書面報告送交立委國會辦公室。

針對戰力接替整體規劃，國防部提到，主要依循「分批接裝、逐步換裝」、「國防自主與多元籌獲並進」及「建構低成本、效能高、數量多、存活率高之不對稱戰力」等3項原則。

陸軍方面，國防部指出，規劃汰除已屆壽期戰、甲車及火砲等裝備，並籌購海馬士多管火箭系統、新式戰車、自走砲、新型八輪甲車、拖式2B反裝甲飛彈系統及各式無人載具等新興接替戰力，未來將透過無人機協同偵蒐與攻擊、精準火力運用，強化灘岸殲敵、城鎮縱深整體防衛能力。

海軍方面，國防部說明，持續強化濱海打擊及海上巡弋護航任務能力，部分服役年限較長的巡防艦、巡邏艦及後勤支援艦艇，將配合輕型巡防艦、作戰艦、反艦飛彈、布雷及無人艇（機）等籌獲，逐步辦理艦艇、航空、陸戰隊等裝備汰除與兵力結構調整，藉由海、空聯合作戰與機動飛彈部署，強化整體制海與反登陸戰力。

空軍方面，國防部表示，以建立高韌性多層次整體防空能力為核心，持續換裝F-16V BLOCK70型機與籌購無人機，強化防空、預警與遠距偵蒐打擊能力，持續籌獲愛國者、天弓及NASAMS等各類反飛彈及防空武器系統，輔以戰場管理系統鏈結各式雷達感測器與發射器，建構「分層防禦、有效攔截、高度感知」的「台灣之盾」，以提升整體防空能量。

國防部指出，未來國軍將依「分批接裝、逐步換裝」、「新舊戰力雙軌銜接」原則，透過裝備換新、國防自主發展、聯合作戰整合、後勤韌性建構及持久作戰能力強化等措施，逐步完成裝備更新與戰力轉型。

國防部 國軍 顧立雄

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