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孫立方：軍博館主體工程進入最後階段 推動如期完成

中央社／ 台北5日電

軍聞社報導，國防部政務辦公室主任孫立方昨天主持國家軍事博物館新建工程擴大研討會時指出，主體工程已進入最後關鍵階段，工程團隊應秉持專業與責任，在兼顧品質與安全前提下，全力推動工程如期、如質完成。

軍事新聞通訊社報導，國防部政務辦公室昨天召開國家軍事博物館新建工程擴大研討會，召集工程團隊及技服廠商，共同檢視工程進度，要求各單位嚴格管制工期、落實工地安全管理，確保施工品質與安全。

軍聞社指出，會議由孫立方中將主持，邀集設計監造、專案管理及施工廠商等單位，針對工程進度、職安衛要求等事項進行研討。

孫立方表示，軍博館是台灣首座國家級軍事專業博物館，肩負保存國軍歷史、傳承國防精神的重要使命，目前主體工程已進入最後關鍵階段，受到各界高度關注與期待，工程團隊應秉持專業與責任，在兼顧品質與安全前提下，全力推動工程如期、如質完成。

孫立方指出，後續仍有裝備進館及展場布置等工作，時序進入梅雨季，偶生致災大雨，以及颱風，各項防災整備工作應及早完成，確保施工現場安全無虞。期盼年底前順利取得使用執照，並感謝所有工程團隊長期投入，共同推動軍博館工程案，朝最後階段邁進。

軍聞社報導提到，國家軍事博物館新建工程於民國110年5月21日開工，進度已達90%，正進行室內裝修與景觀施作；主體工程預計於115年度完成，後續接續展示工程，預定於116年底展開試營運及開館作業。

國防部 孫立方

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