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陸軍「天馬操演」同時實射拖式Ａ、Ｂ兩型飛彈 驗證反裝甲戰力
陸軍第三作戰區近期進行「無人機實彈射擊暨天馬操演」，昨天同時執行拖式2A飛彈鑑測射擊及拖式2B飛彈驗證射擊，透過實戰化訓練課目，檢視部隊反裝甲作戰能力與訓練成果。
拖式2A飛彈採用傳統拖式飛彈的銅線導引，射手透過光學瞄準具追蹤及線控導引方式修正彈道，以直攻方式攻擊，射程約3750公尺，穿甲厚度102.5公分。軍方新進採購的拖式2B飛彈則改良為無線導引，射程可達4500公尺以上，同時具有「頂攻」能力，能更有效攻擊裝甲車輛、碉堡或於登陸艦艇。我方先前採購拖式2B飛彈於2024年底陸續交貨，日前通過的軍購特別預算第一階段也包含增購拖式2B飛彈。
據軍聞社報導，昨日的射擊操演前，陸軍聯兵584旅反甲排官兵依程序完成拖式2A及2B飛彈檢查、系統測試及射前整備作業，逐項確認飛彈及發射系統狀況，確保各項裝備性能正常。
隨後，584旅官兵展開拖式2A飛彈鑑測射擊及拖式2B飛彈驗證射擊，官兵在接獲命令後，迅速完成目標獲得、瞄準及接戰程序，驗證反甲部隊訓練成效。
第三作戰區表示，拖式飛彈實彈射擊是反甲部隊重要訓練課目之一，透過鑑測及驗證射擊，檢視官兵對武器系統操作、目標獲得及接戰程序的熟練程度，確保部隊具備遂行反裝甲作戰任務能力。
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