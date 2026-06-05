打造台海「殺傷區」 反艦飛彈2029年增至1850枚

路透報導，根據軍售資料、美國出口許可文件、國防專家預估及與台灣官員的訪談，估計台灣反艦飛彈有望於二○二九年初前大幅增至約一八五○枚，可在台灣海峽打造「殺傷區」，抵禦共軍侵略或封鎖。

報導說，這批規模持續擴大的反艦武器，是台灣轉向「不對稱作戰」的一環，即以大量價格較低但具殺傷力武器抵銷中國在火力上的龐大優勢。

台灣反艦飛彈主力為美國供應的魚叉飛彈以及國造雄風飛彈。

路透說，美方迄今已向台灣交付四五○枚波音公司製造的魚叉飛彈，若美國按規畫時程交付武器，台灣二○二九年初前將擁有八五○枚魚叉飛彈。屆時台灣也可望擁有約一千枚或更多的國造雄風二型及三型反艦巡弋飛彈。因此，台灣的反艦飛彈數量將增至一八五○枚左右。

不過，前述估值的前提為美國準時且足額交付武器，並未考量可能導致交付延宕的因素，例如產能瓶頸或美國戰時需求。

台灣國防安全研究院研究副執行長歐錫富表示，若能大規模部署反艦武器，將有助國軍在台海建立「殺傷區」，藉由集中火力造成重大損失，以擊退共軍入侵。歐錫富告訴路透，台灣目標是阻止共軍登陸及完成任務，而不是摧毀對方每艘船艦。

美軍陸戰隊退役上校、日本戰略研究論壇研究員紐夏認為，投資反艦飛彈是明智之舉。紐夏說，能在共軍船艦位於台海或尚未啟程橫渡台海時予以重創的長程精準武器，會讓中國感到棘手。他說：「只要數量充足且運用得當，這些飛彈將對中國侵略部隊構成重大威脅。」

然而，曾任職國安會的退役海軍軍官于孝斌指出，台灣許多反艦飛彈目前仍部署在軍艦或固定陣地，易遭敵方先制打擊。

國防部表示，現有反艦飛彈透過機動與分散方式部署以保存戰力，固定陣地的飛彈則配備防護與備援機制，可視需要轉換為機動部署模式，以提升戰場生存能力。

為協調作戰火力，國防部預計七月一日成立新單位「濱海作戰指揮部」，整合岸置雷達、反艦飛彈與無人機等戰力。路透指出，對國軍而言，反艦飛彈不僅能強化台灣抵禦入侵的能力，也為盟軍介入援台爭取時間。

但是美國「外交政策」期刊三日發表華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員、美國退役海軍少將蒙哥馬利專文，以「美台兩軍無法真正並肩作戰」為題指出，華府討論台灣安全大多聚焦軍費與軍售，忽略美台共同防衛最棘手的問題是兩軍缺乏協同作戰能力。

蒙哥馬利認為，協同作戰能力重要性不亞於任何一筆軍售。假如解放軍明天就試圖跨越台海，而美國決定協防，台美軍隊在通訊系統、指揮協調方式以及部隊聯合作戰能力上的缺口，將造成時間延誤與作戰混亂，代價不光是兩軍性命，甚至可能危及整體作戰行動。

魯比歐：軍售審查不會徵詢中國

此外，美國國務卿魯比歐三日表示，一四○億美元的對台軍售不是暫停（paused），而是正在審查中，並強調，美國沒有，也不會在對台軍售上徵詢中國。

美國聯邦參議院撥款委員會三日針對國務院二○二七財政年度預算申請舉行聽證會，邀請魯比歐說明。魯比歐也再次表示，去年的軍售是史上最大規模的對台軍售，高於拜登政府四年總額，也高於歐巴馬政府。