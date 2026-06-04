路透：台灣反艦飛彈可望達1850枚 建台海殺傷區抵禦共軍

路透社指出，根據軍售資料、美國出口許可文件、國防專家預估以及與台灣官員的訪談，估計台灣反艦飛彈有望於2029年初前大幅增至約1850枚，可在台灣海峽打造「殺傷區」抵禦共軍侵略或封鎖。

路透社報導，這批規模持續擴大的反艦武器是台灣轉向「不對稱作戰」的一環，即以大量價格較低但具殺傷力的武器，抵銷中國在火力上的龐大優勢。

台灣現役與退役軍官表示，台灣的目標在於打造足以撐過中國首波空襲轟炸，且仍具備打擊入侵艦隊或封鎖船隻能力的部隊。

這些軍官提到，烏克蘭與伊朗都曾成功運用飛彈和無人機，在戰場上縮小與更強大對手的差距。

台灣反艦飛彈主力為美國供應的魚叉（Harpoon）飛彈及國造雄風飛彈。

路透社寫道，美方迄今已向台灣交付450枚波音公司（Boeing）製造的魚叉飛彈，若美國按規劃時程交付武器，台灣2029年初前將擁有850枚魚叉飛彈。

屆時台灣也可望擁有約1000枚或更多的國造雄風二型及三型反艦巡弋飛彈。因此，台灣的反艦飛彈數量將增至1850枚左右。

不過，前述估值的前提為美國準時且足額交付武器，並未考量可能導致交付延宕的因素，例如產能瓶頸或來自美國戰時需求的競爭。

台灣國防安全研究院研究副執行長歐錫富表示，若能大規模部署反艦武器，將有助國軍在台海建立「殺傷區」（kill zone），藉由集中火力造成重大損失，以擊退共軍入侵。

歐錫富告訴路透社，台灣的目標是阻止共軍登陸及完成任務，而不是摧毀對方每艘船艦。

美軍陸戰隊退役上校、日本戰略研究論壇（JFSS）研究員紐夏（Grant Newsham）認為，投資反艦飛彈是明智之舉。

紐夏分析，讓中國感到棘手的，是能在共軍位於台海任一處或甚至尚未啟程橫渡台海時，重創其船艦的長程精準武器。他說：「只要數量充足且運用得當，這些飛彈將對中國侵略部隊構成重大威脅。」

這類戰略的支持者主張，反艦飛彈可在台灣各地以分散及隱蔽方式部署，讓共軍難以在攻勢初期偵測到並摧毀這些飛彈。

然而，曾任職於國安會的退役海軍軍官于孝斌指出，台灣許多反艦飛彈目前仍部署在軍艦或固定陣地，易遭敵方先制打擊。

國防部表示，現有反艦飛彈透過機動與分散方式部署以保存戰力，固定陣地的飛彈則配備防護與備援機制，可視需要轉換為機動部署模式，以提升戰場生存能力。

為協調作戰火力，國防部預計7月1日成立新單位「濱海作戰指揮部」，整合岸置雷達、反艦飛彈與無人機等戰力。

路透社並指出，對國軍而言，反艦飛彈不僅能強化台灣抵禦入侵的能力，也為盟軍介入援台爭取時間。