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談美台合作 谷立言：無人系統為現代國防與經濟安全核心

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言。記者曾吉松／攝影
美國在台協會（AIT）處長谷立言。記者曾吉松／攝影

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今日出席無人機評鑑機構啟動大會，根據AIT事後提供的講稿，谷立言在會中表示，無人系統對現代國防、經濟安全與占據科技領導地位來說都是至關重要的核心，美國正致力確保在無人機研發、商業化及出口都保持領導地位，台灣在先進製造、電子產業及靈活生產能力具有優勢，成為不可或缺的絕佳夥伴。

谷立言指出，透過這場活動見證美國國際無人系統協會（AUVSI）與台灣工業技術研究院（ITRI）之間達成合作，展現美台有決心打造安全、具韌性，且將定義未來無人航空系統發展的無人機供應鏈。

谷立言說，慶祝漢翔公司推出首套於台灣完成在地化「綠色無人機認證」（Green Certification）的無人航空系統；漢翔首創先例並獲得成功，將確保印太地區的可信賴國防供應鏈網絡持續成長。

谷立言表示，無人系統已不再是利基型能力，對現代國防、經濟安全與佔據科技領導地位來說都是至關重要的核心；美國正致力確保在無人機的研發、商業化與出口都保持領導地位，同時，台灣在先進製造、電子產業及靈活生產能力上的優勢，使其成為不可或缺的絕佳夥伴。

谷立言說，美台夥伴關係建立在信任與相互尊重的基礎之上，透過標準接軌，以及共同推動符合最高安全標準的無人航空系統認證，美方正致力保護彼此的關鍵基礎設施、維護敏感資料安全，並確保我們的國防與商業部門持續站在全球創新的最前線。

谷立言 美台 無人機

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