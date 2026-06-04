快訊

打臉沈伯洋雙城論壇效益低…上海小貓熊要來了 蔣萬安曝動物保育意義

T-34墜毀奪2飛官命！殉職中校盧季佑是國標舞高手 與妻共舞身影成絕響

雨區由南往北擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

承德艦發射海劍二飛彈 成功擊落靶機

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
斜射版的海劍二飛彈，由海軍塔江艦發射，康定級承德艦則使用垂直發射。圖／取自莒光園地影片
斜射版的海劍二飛彈，由海軍塔江艦發射，康定級承德艦則使用垂直發射。圖／取自莒光園地影片

海軍執行康定（拉法葉）級巡防艦性能提升工程，第一艘承德艦已於今年完工，重新返回戰備。改良工程中最重要的部分，是強化防空能力，原先艦艏B砲位的四聯裝美製海欉飛彈，改為中科院研發的「華陽」垂直發射系統，可以裝載32枚海劍二飛彈，不僅接戰能量大增，攻擊半徑也明顯提升。

海軍官員透露，承德艦今晨在恆春半島九鵬基地外海，首度發射海劍二飛彈，擊毀「來犯」靶機。首開垂直發射型海劍二，與華陽垂直發射系統，第一次在作戰艦實彈射擊的紀錄。

依據海巡署的射擊通告，演習時間介於早晨6至8時，範圍是九鵬以東，綠島與蘭嶼之間的空域。操演區的南北界，各為北緯22度6分至22度32分，東邊最遠到東經122度6分，高度限制為2萬5000呎。

中科院為經國號戰機開發出天劍二型飛彈，原理與美國先進中程空對空飛彈AIM-120相同，飛彈有小型主動雷達追蹤器，可作到「射後不理」。在空用的天劍二型之外，中科院近年又推出陸劍二與海劍二兩種衍生型，二者差異主要在於海劍二彈尾裝有加力火箭，射程比陸劍二更遠。

海劍二飛彈又分兩種：較早服役的是斜射版本，用於沱江級巡邏艦的量產型、玉山號兩棲船塢運輸艦，以及未來的反潛型輕巡防艦。垂直發射版則將用於改裝康定級巡防艦，以及未來的防空版輕巡防艦；相較於斜射型，垂發型飛彈的射擊範圍包括360度，沒有死角，也較不占寶貴的甲板空間。康定級服役至今將近卅年，但始終被購併的防空能力，終於有立竿見影的進步。

第一艘進行性能提升的康定級級承德艦，去年7月底首度出海測試，返回高雄港時被航迷拍下。圖/讀者蘇嘉健提供
第一艘進行性能提升的康定級級承德艦，去年7月底首度出海測試，返回高雄港時被航迷拍下。圖/讀者蘇嘉健提供

飛彈 拉法葉 中科院

延伸閱讀

影／油輪闖伊朗哈格島遭美軍攻擊！地獄火飛彈擊中畫面曝光

緊張升溫…伊朗空襲科威特機場 1死63傷

中東局勢又升溫！伊朗彈襲美軍駐科威特基地 中央司令部火速反擊

波札那籍油輪無視封鎖航向伊朗 遭美軍飛彈擊中

相關新聞

承德艦發射海劍二飛彈 成功擊落靶機

海軍執行康定（拉法葉）級巡防艦性能提升工程，第一艘承德艦已於今年完工，重新返回戰備。改良工程中最重要的部分，是強化防空能力，原先艦艏B砲位的四聯裝美製海欉飛彈，改為中科院研發的「華陽」垂直發射系統，可以裝載32枚海劍二飛彈，不僅接戰能量大增，攻擊半徑也明顯提升。

魯比歐：對台軍售審查中 沒必要徵詢中國

美國國務卿魯比歐3日表示，140億美元的對台軍售不是暫停(paused)，而是正在審查評估中，並強調，美國沒有，也不會在對台軍售上徵詢中國。

花東官兵活水湖操舟演練強化救災能量 民眾讚：守護家園更安心

因應花東地區溪流、河川眾多的地理環境特性，國軍花東防衛指揮部近日在台東活水湖展開「舟艇漕渡」訓練，透過實地水域操演，強化官兵渡河作戰及災害應變能力，展現平時訓練扎實、戰時救災兼備的專業能量。

海鯤號延遲交艦未定期程、今仍破浪出海　專家：朝更深海域下潛測試

國造潛艦海鯤號交艦傳將拖到9月以後，國防部長顧立雄日前指，不會設定交艦時間，一切以符合安全與品質為前提；海鯤號今從高雄港出海進行第10次潛航測試，軍事專家表示，海鯤艦測試重心已轉向更深度的科目，顯示將朝增加下潛深度與在更深的海域進行驗證。

海鯤艦雨中出海潛航 專家：頻繁測試顯示交艦漸近

潛艦國造原型艦海鯤艦今天雨中出海潛航測試，雨勢不減軍事迷熱情，齊聚港邊高喊加油。軍事專家表示，海鯤艦測試狀況頻繁代表越來越穩定，「這也顯示離交艦時間越來越近了」。

美退將披露「美台最棘手問題」不是軍售！恐淪台海戰爭破口

美國期刊「外交政策」3日發表華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員蒙哥馬利（ Mark Montgomery）分析，文章以「美台兩軍無法真正並肩作戰」為題指出，華府討論台灣安全大多聚焦軍費與軍售，忽略美台共同防衛最棘手的問題是兩軍缺乏協同作戰能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。