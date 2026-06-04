承德艦發射海劍二飛彈 成功擊落靶機

海軍執行康定（拉法葉）級巡防艦性能提升工程，第一艘承德艦已於今年完工，重新返回戰備。改良工程中最重要的部分，是強化防空能力，原先艦艏B砲位的四聯裝美製海欉飛彈，改為中科院研發的「華陽」垂直發射系統，可以裝載32枚海劍二飛彈，不僅接戰能量大增，攻擊半徑也明顯提升。

海軍官員透露，承德艦今晨在恆春半島九鵬基地外海，首度發射海劍二飛彈，擊毀「來犯」靶機。首開垂直發射型海劍二，與華陽垂直發射系統，第一次在作戰艦實彈射擊的紀錄。

依據海巡署的射擊通告，演習時間介於早晨6至8時，範圍是九鵬以東，綠島與蘭嶼之間的空域。操演區的南北界，各為北緯22度6分至22度32分，東邊最遠到東經122度6分，高度限制為2萬5000呎。

中科院為經國號戰機開發出天劍二型飛彈，原理與美國先進中程空對空飛彈AIM-120相同，飛彈有小型主動雷達追蹤器，可作到「射後不理」。在空用的天劍二型之外，中科院近年又推出陸劍二與海劍二兩種衍生型，二者差異主要在於海劍二彈尾裝有加力火箭，射程比陸劍二更遠。

海劍二飛彈又分兩種：較早服役的是斜射版本，用於沱江級巡邏艦的量產型、玉山號兩棲船塢運輸艦，以及未來的反潛型輕巡防艦。垂直發射版則將用於改裝康定級巡防艦，以及未來的防空版輕巡防艦；相較於斜射型，垂發型飛彈的射擊範圍包括360度，沒有死角，也較不占寶貴的甲板空間。康定級服役至今將近卅年，但始終被購併的防空能力，終於有立竿見影的進步。