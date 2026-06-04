花東官兵活水湖操舟演練強化救災能量 民眾讚：守護家園更安心

因應花東地區溪流、河川眾多的地理環境特性，國軍花東防衛指揮部近日在台東活水湖展開「舟艇漕渡」訓練，透過實地水域操演，強化官兵渡河作戰及災害應變能力，展現平時訓練扎實、戰時救災兼備的專業能量。

訓練期間，官兵操作包括M字型突擊舟等各式舟艇，在湖面上反覆進行操駕、編隊航行及水域偵察等科目演練。由於花東地區河川密布，每逢豪雨或颱風侵襲，橋梁中斷、道路受損的情況時有所聞，因此相關渡河能力不僅是軍事任務的重要基礎，更與地方防災救援息息相關。

軍方指出，「舟艇漕渡」是軍事工程部隊的重要核心戰技，主要訓練官兵在橋樑缺乏或遭破壞的情況下，迅速完成部隊渡河、物資運補及緊急救援任務，同時執行水域偵察、標定安全泛水點及目標區域警戒等工作，確保部隊行動與救援作業順利進行。

現場可見官兵頂著烈日，在水面上來回演練各項課目，從舟艇下水、編組航行到靠岸操作，每個動作都要求精準到位。參訓官兵表示，水域環境變化快速，唯有透過反覆訓練，才能在真正面對任務時迅速反應，確保人員與裝備安全。

不少前往活水湖運動的民眾也注意到這場操演。經常到活水湖慢跑的陳先生表示，看到國軍在烈日下進行訓練，讓人感受到官兵平時付出的努力，「平常大家看到的是救災畫面，但其實背後都需要長時間訓練，國軍願意花時間磨練技能，遇到災害時民眾也比較安心」。

另一名林姓民眾則說，花東地區常受到颱風及豪雨影響，過去曾發生橋梁中斷、部落交通受阻情況，國軍具備舟艇運輸及救援能力相當重要，「不只是保家衛國，關鍵時刻也是地方最可靠的支援力量」。

地方人士也認為，近年來國軍在各項天然災害救援任務中經常扮演重要角色，從道路搶通、物資運補到撤離民眾，都能看到官兵身影。透過平時扎實訓練，除了提升部隊戰備能力，也能在災害發生時即時投入救援，展現軍民一體、守護家園的力量。

此次活水湖舟艇漕渡訓練，不僅驗證官兵水域機動能力，也讓民眾看見國軍平時勤訓精練的成果。軍方表示，未來仍將依任務需求持續精進各項戰技訓練，提升部隊應變與支援能力，確保在任何狀況下都能有效遂行任務，守護東部地區安全。