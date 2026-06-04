聽新聞
0:00 / 0:00
陸軍無人機實彈演練 驗證無人機作戰效能
陸軍無人系統訓練指揮部昨天進行沉浸式（FPV）及投彈式無人機實彈射擊演練，操演全程模擬戰場景況，針對各式裝甲車輛與陣地目標精準打擊，驗證無人機效能以及無人機操作手的訓練成效。
國防部軍聞社報導，演練區分多個課目，包含單機與雙機協同打擊等戰術，演練各級幹部及飛手熟稔偵察、標定、追蹤、鎖定、接戰及評估的完整擊殺程序，驗證國軍自製火工套件與無人機結合的作戰效能。
沉浸式無人機演練，飛手配戴VR眼鏡，透過第一人視角與即時影像，以無人機掛載3.5吋高爆穿甲彈，對CM12戰車、CM24裝甲彈藥運輸車及悍馬車，實施正面與側面攻擊。飛手以最佳攻擊角度實施俯衝撞擊。
在投彈式無人機打擊課目，對敵軍輪型車輛及散兵群實施毀傷驗證。投彈式無人機具備滯空與光學瞄準能力，飛手操控無人機爬升至預定高度，鎖定裝有防爆柵欄的CM12戰車頂部以及悍馬車，投擲6吋尾翼穩定高爆穿甲彈，模擬攻擊敵方有生力量與裝備。
陸軍司令呂坤修表示，飛操技術是最基本的，操作手不純熟，不精練，再深的戰術或戰略都是空談。這次操演無人機展現出漂亮的攻擊角度，是呈現操作手平日的訓練成果。
無訓部說，無人機攻防成為持續精進的戰術核心，這次操演使操作手驗證真實彈藥負載下的飛行參數，強化飛手面對實戰環境的抗壓。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。