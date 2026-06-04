陸軍無人機實彈演練 驗證無人機作戰效能

陸軍無人系統訓練指揮部昨天進行沉浸式（FPV）及投彈式無人機實彈射擊演練，操演全程模擬戰場景況，針對各式裝甲車輛與陣地目標精準打擊，驗證無人機效能以及無人機操作手的訓練成效。

國防部軍聞社報導，演練區分多個課目，包含單機與雙機協同打擊等戰術，演練各級幹部及飛手熟稔偵察、標定、追蹤、鎖定、接戰及評估的完整擊殺程序，驗證國軍自製火工套件與無人機結合的作戰效能。

沉浸式無人機演練，飛手配戴VR眼鏡，透過第一人視角與即時影像，以無人機掛載3.5吋高爆穿甲彈，對CM12戰車、CM24裝甲彈藥運輸車及悍馬車，實施正面與側面攻擊。飛手以最佳攻擊角度實施俯衝撞擊。

在投彈式無人機打擊課目，對敵軍輪型車輛及散兵群實施毀傷驗證。投彈式無人機具備滯空與光學瞄準能力，飛手操控無人機爬升至預定高度，鎖定裝有防爆柵欄的CM12戰車頂部以及悍馬車，投擲6吋尾翼穩定高爆穿甲彈，模擬攻擊敵方有生力量與裝備。

陸軍司令呂坤修表示，飛操技術是最基本的，操作手不純熟，不精練，再深的戰術或戰略都是空談。這次操演無人機展現出漂亮的攻擊角度，是呈現操作手平日的訓練成果。

無訓部說，無人機攻防成為持續精進的戰術核心，這次操演使操作手驗證真實彈藥負載下的飛行參數，強化飛手面對實戰環境的抗壓。

陸軍無人系統訓練指揮部進行「沉浸式（FPV）」及「投彈式」無人機實彈射擊演練，陸軍司令呂坤修上將親臨視導。圖／軍聞社提供