海鯤號延遲交艦未定期程、今仍破浪出海　專家：朝更深海域下潛測試

國造潛艦海鯤號交艦傳將拖到9月以後，國防部長顧立雄日前指，不會設定交艦時間，一切以符合安全與品質為前提；海鯤號今從高雄港出海進行第10次潛航測試，軍事專家表示，海鯤艦測試重心已轉向更深度的科目，顯示將朝增加下潛深度與在更深的海域進行驗證。

國防部長顧立雄日前被問到海鯤艦進度時表示，目前就是按照程序測試，並強調，「潛艦海鯤號交艦要以安全為優先，不會預設交艦時間表！」

交艦期程未訂出，淡海鯤號仍持續進行海測，今天一早高雄下起細雨，海鯤號仍進行第10次潛航測試，海軍及台船工程人員站在海鯤號甲板上方、頂著冷風、破浪前行。軍事迷不減熱情，有人高舉旗幟吶喊「國軍加油！海鯤艦加油！」

軍事專家紀東昀指出，海鯤號潛艦的測試計畫正在加速推進，在惡劣天候下仍能迅速執行第16次出海與第10次潛航測試。紀東昀表示，與浮航相比，潛航測試的頻次更高，這完全符合潛艦驗收的標準作業邏輯。

「目前所有的跡象都顯示，專案正朝著交付的時程順利邁進，測試的重心已從基礎航行轉向更深度的科目。」紀東昀指出，海鯤艦未來可能朝例如增加下潛深度與在更深的海域進行驗證，後續的進展可透過海巡艦艇回報的AIS位置進行間接觀測，專案的透明度與可預測性正持續增強。

對於外界關注海鯤艦何時會進行跨夜測試，紀東昀表示，今天應該不會過夜，因為海鯤艦明天一早還有可能會再進行測試，「測試越頻繁，代表所需準備的工作和調校都越來越少了。」

紀東昀並認為，國防部長顧立雄日前表態「不會設定海鯤號的交艦時間」，這項決策有效減少造船廠與官兵的無形壓力，也讓最終交付日期變得有彈性，能確保了所有測試項目都能在不受時程干擾下徹底完成。

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行海鯤艦第10次潛航測試。記者劉學聖／攝影

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行海鯤艦第10次潛航測試。記者劉學聖／攝影

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行海鯤艦第10次潛航測試。記者劉學聖／攝影

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行海鯤艦第10次潛航測試。記者劉學聖／攝影