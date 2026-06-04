快訊

打臉沈伯洋雙城論壇效益低…上海小貓熊要來了 蔣萬安曝動物保育意義

T-34墜毀奪2飛官命！殉職中校盧季佑是國標舞高手 與妻共舞身影成絕響

雨區由南往北擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

魯比歐：對台軍售審查中 沒必要徵詢中國

世界日報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
國務卿魯比歐3日於參院聽證會上說，美國對台軍售不曾也不會徵詢北京。(歐新社)
國務卿魯比歐3日於參院聽證會上說，美國對台軍售不曾也不會徵詢北京。(歐新社)

美國國務卿魯比歐3日表示，140億美元的對台軍售不是暫停(paused)，而是正在審查評估中，並強調，美國沒有，也不會在對台軍售上徵詢中國。

聯邦參議院撥款委員會3日針對國務院2027財政年度預算申請舉行聽證會，邀請魯比歐出席說明。

共和黨肯塔基州參議員、前運輸部長趙小蘭的丈夫麥康諾(Mitch McConnell)於聽證會詢問美國對台軍售的情況，指美國敦促台灣花費數十億美元購買美國武器，卻對軍售猶豫不決，如果不是因為彈藥需求，他搞不懂其中的邏輯，並認為，美國暫停對台軍售的觀感不好，稱魯比歐明白中國的野心，以及中國對美國利益的威脅。

對此，魯比歐先是強調說，美國不會在軍售上諮詢中國，指中國不斷提起這件事，但美國未曾，也不會諮詢中國；他說，這符合美國長久以來的政策，沒有改變。

魯比歐並指出，川普政府去年12月才通過111億元的對台軍售，並表示，美國知道中國對此感到不滿，不只是因為聽到中國這麼說，中方也派出各類軍機多次跨過海峽中線來表示抗議。魯比歐稱中國的反應非常激烈。他說，去年的軍售是史上最大規模的對台軍售，高於拜登政府4年總額，也高於歐巴馬政府。

魯比歐指出，現在這筆對台軍售不是暫停(paused)，純粹正在審查評估中，指這筆軍售的金額很龐大，高達140億元，並表示，這樣大規模的軍售關係到美國的防衛工業基礎，美國必須平衡這些事情。他說，軍售正經過國防部的內部審查，正確的用語不是「暫停」，而是處理中的軍售案，正在接受審核中。

魯比歐3日上午在聯邦眾院外交委員會聽證會中也表示，這筆對台軍售因為很多原因尚在審查評估中，未必與台灣有關，指政府必須評估短期的武器存量，以此與美國的採購程序做出平衡。

川普總統於5月訪問中國，針對新一波對台軍售，川普在接受福斯新聞主播拜爾(Bret Baier)專訪時表示，他有可能核准，也有可能不核准，也提到說，軍售是美國對中國非常好的談判籌碼，引發爭議。

國務卿魯比歐3日於參院聽證會上說，美國對台軍售不曾也不會徵詢北京。(美聯社)
國務卿魯比歐3日於參院聽證會上說，美國對台軍售不曾也不會徵詢北京。(美聯社)

延伸閱讀

魯比歐：對台政策未改變 140億軍售還在評估中

魯比歐：對台政策未因川習會改變…中方希望 但美沒有

否認對台軍售當談判籌碼 魯比歐：還沒通過的原因很多

美海軍部稱「對台軍售暫緩」中國外交部發聲了

相關新聞

承德艦發射海劍二飛彈 成功擊落靶機

海軍執行康定（拉法葉）級巡防艦性能提升工程，第一艘承德艦已於今年完工，重新返回戰備。改良工程中最重要的部分，是強化防空能力，原先艦艏B砲位的四聯裝美製海欉飛彈，改為中科院研發的「華陽」垂直發射系統，可以裝載32枚海劍二飛彈，不僅接戰能量大增，攻擊半徑也明顯提升。

魯比歐：對台軍售審查中 沒必要徵詢中國

美國國務卿魯比歐3日表示，140億美元的對台軍售不是暫停(paused)，而是正在審查評估中，並強調，美國沒有，也不會在對台軍售上徵詢中國。

花東官兵活水湖操舟演練強化救災能量 民眾讚：守護家園更安心

因應花東地區溪流、河川眾多的地理環境特性，國軍花東防衛指揮部近日在台東活水湖展開「舟艇漕渡」訓練，透過實地水域操演，強化官兵渡河作戰及災害應變能力，展現平時訓練扎實、戰時救災兼備的專業能量。

海鯤號延遲交艦未定期程、今仍破浪出海　專家：朝更深海域下潛測試

國造潛艦海鯤號交艦傳將拖到9月以後，國防部長顧立雄日前指，不會設定交艦時間，一切以符合安全與品質為前提；海鯤號今從高雄港出海進行第10次潛航測試，軍事專家表示，海鯤艦測試重心已轉向更深度的科目，顯示將朝增加下潛深度與在更深的海域進行驗證。

海鯤艦雨中出海潛航 專家：頻繁測試顯示交艦漸近

潛艦國造原型艦海鯤艦今天雨中出海潛航測試，雨勢不減軍事迷熱情，齊聚港邊高喊加油。軍事專家表示，海鯤艦測試狀況頻繁代表越來越穩定，「這也顯示離交艦時間越來越近了」。

美退將披露「美台最棘手問題」不是軍售！恐淪台海戰爭破口

美國期刊「外交政策」3日發表華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員蒙哥馬利（ Mark Montgomery）分析，文章以「美台兩軍無法真正並肩作戰」為題指出，華府討論台灣安全大多聚焦軍費與軍售，忽略美台共同防衛最棘手的問題是兩軍缺乏協同作戰能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。