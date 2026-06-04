魯比歐：對台軍售審查中 沒必要徵詢中國

美國國務卿魯比歐3日表示，140億美元的對台軍售不是暫停(paused)，而是正在審查評估中，並強調，美國沒有，也不會在對台軍售上徵詢中國。

聯邦參議院撥款委員會3日針對國務院2027財政年度預算申請舉行聽證會，邀請魯比歐出席說明。

共和黨肯塔基州參議員、前運輸部長趙小蘭的丈夫麥康諾(Mitch McConnell)於聽證會詢問美國對台軍售的情況，指美國敦促台灣花費數十億美元購買美國武器，卻對軍售猶豫不決，如果不是因為彈藥需求，他搞不懂其中的邏輯，並認為，美國暫停對台軍售的觀感不好，稱魯比歐明白中國的野心，以及中國對美國利益的威脅。

對此，魯比歐先是強調說，美國不會在軍售上諮詢中國，指中國不斷提起這件事，但美國未曾，也不會諮詢中國；他說，這符合美國長久以來的政策，沒有改變。

魯比歐並指出，川普政府去年12月才通過111億元的對台軍售，並表示，美國知道中國對此感到不滿，不只是因為聽到中國這麼說，中方也派出各類軍機多次跨過海峽中線來表示抗議。魯比歐稱中國的反應非常激烈。他說，去年的軍售是史上最大規模的對台軍售，高於拜登政府4年總額，也高於歐巴馬政府。

魯比歐指出，現在這筆對台軍售不是暫停(paused)，純粹正在審查評估中，指這筆軍售的金額很龐大，高達140億元，並表示，這樣大規模的軍售關係到美國的防衛工業基礎，美國必須平衡這些事情。他說，軍售正經過國防部的內部審查，正確的用語不是「暫停」，而是處理中的軍售案，正在接受審核中。

魯比歐3日上午在聯邦眾院外交委員會聽證會中也表示，這筆對台軍售因為很多原因尚在審查評估中，未必與台灣有關，指政府必須評估短期的武器存量，以此與美國的採購程序做出平衡。

川普總統於5月訪問中國，針對新一波對台軍售，川普在接受福斯新聞主播拜爾(Bret Baier)專訪時表示，他有可能核准，也有可能不核准，也提到說，軍售是美國對中國非常好的談判籌碼，引發爭議。