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應對海底戰場 駐墨爾本辦事處長籲澳洲借鑑台灣經驗

中央社／ 雪梨4日專電
澳洲目前致力透過「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）加強保護海底關鍵基礎設施的能力。圖為英國國衛大臣希利（右起）、澳洲防長馬勒斯和美國防長赫塞斯30日在美國駐新加坡交談。路透
澳洲目前致力透過「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）加強保護海底關鍵基礎設施的能力。圖為英國國衛大臣希利（右起）、澳洲防長馬勒斯和美國防長赫塞斯30日在美國駐新加坡交談。路透

墨爾本辦事處處長呂明澤透過澳洲戰略政策研究所（ASPI）發表專文指出，澳洲正致力加強保護海底關鍵基礎設施，呼籲應借鑑台灣過去累積的前線經驗。

ASPI今天發表呂明澤撰寫的專文「對於海底戰場，台灣擁有實地經驗」（The seabed is becoming abattlefield. Taiwan has field notes）。文中提到，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）5月30日在2026年亞洲防務峰會「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）示警，指「海底將會是戰場」；馬勒斯表示，敵對國家在試圖破壞各國海底關鍵基礎設施的同時，更蓄意地測試各國政府的反應速度、責任歸屬的認定門檻（attribution thresholds）和是否採取反制行動的政治意願。

呂明澤表示，台灣自2023年2月以來，已持續展開相關反制行動，並且累積了豐富的實務經驗；對於辨識可疑船舶行為、監控軌跡異常（tracking anomalies）的船舶，以及如何應對現有海上執法工具的限制等，台灣都有經驗。

澳洲目前致力透過「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）加強保護海底關鍵基礎設施的能力。呂明澤呼籲澳洲借鑑台灣經驗的價值。

呂明澤表示，澳洲需要迅速採取行動；澳洲大約99%的網路流量，都依賴僅有的15條海底電纜。它們攸關澳洲金融服務、醫療保健系統、通訊網路以及其他經濟領域的命脈；但卻又難以保護，而且容易被破壞。

他強調，台灣的經驗並非紙上談兵；例如，台灣北方海域一條國際海底電纜2025年1月3日被切斷，台灣當局懷疑是一艘懸掛外國國旗貨船所為；隔月，一艘懸掛多哥（Togo）國旗的船舶切斷了連接台灣本島和澎湖列島的電纜；2025年6月，該船的中國籍船長因故意損壞海底電纜，被台灣法院判處3年有期徒刑。

呂明澤指這項判決顯示，對於懸掛與船東國籍不相同的「權宜輪」，以及所有權結構不明的船舶、行為異常的船舶，以及長時間在敏感基礎設施附近停留的船舶等情況；台灣已經累積相關調查經驗。

呂明澤又提到，馬勒斯也呼籲加強資訊共享、改善船舶監控、更新立法，並且加強執行港口國法律權力。對此呂明澤提醒，要借鑑台灣經驗並且加強保護海底關鍵基礎設施，需要處理聯合國大會第2758號決議長期被誤解的問題。

聯大第2758號決議只解決中國在聯合國代表權的歸屬問題，全文並未提及台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣；不過，它卻常被誤用來限制台灣參與國際組織和技術論壇。因此，呂明澤指出，由於台灣被排除在外，難以與各國共享實務執行知識，連帶影響到各國在治理上出現漏洞，以及在制度上出現盲點，容易讓敵對勢力有機可乘。

呂明澤還提到，台灣於2025年10月啟動「國際海底電纜風險管理倡議」，致力降低相關事故發生風險，並且推動資訊共享和相關制度改革。這對AUKUS計劃尤其重要；AUKUS「第二支柱」（Pillar Two）的第一項個重大工作，正是要開發支援無人水底航行器的先進設備，以便加強保護海底關鍵基礎設施；台灣多年來處理敵對國家灰色地帶行為的經驗，正好和AUKUS計劃互相補足。

墨爾本 澳洲

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