陸軍司令：若不熟稔無人機操作 戰術戰略都是空談

軍事新聞通訊社今天報導，陸軍無人系統訓練指揮部昨天在台南實施「沉浸式（FPV）」及「投彈式」無人機實彈射擊演練，陸軍司令呂坤修上將指出，若操作手不熟稔、不精練，再深的戰術或戰略都是空談，而此次操演展現出漂亮的攻擊角度，就是平常訓練的成果。

負責北台灣防務的第三作戰區，昨天在宜蘭進行「無人機實彈射擊暨天馬操演」，首度實施Altius-600M無人機對海上目標射擊，軍事新聞通訊社上午也報導，陸軍無人系統訓練指揮部昨天也在台南實施「沉浸式（FPV）」及「投彈式」無人機實彈射擊演練，模擬真實戰場景況，針對各式裝甲車輛與敵陣地目標進行精準打擊，呂坤修也前往視導。

無人系統訓練指揮部表示，此次實彈射擊汲取近年俄烏戰場等國際實戰經驗，以「低成本、高效益、模組化」為攻擊型無人機發展方向。演練共區分多個課目，包含「單機」與「雙機協同打擊」等戰術，期使各級幹部及飛手熟悉「偵查、標定、追蹤、鎖定、接戰及評估」的完整擊殺鏈程序，並藉此驗證國軍自製火工套件與無人機結合之作戰效能。

在沉浸式（FPV）無人機演練部分，飛手佩戴VR眼鏡，透過第一人稱視角與即時影像傳輸，展現極高熟練度的姿態控制技巧。操演中，無人機掛載3.5吋自殺式高爆穿甲彈，對CM12戰車、CM24裝甲運彈車及悍馬車實施正面與側面攻擊。

在投彈式無人機打擊課目中，則針對敵軍輪型車輛及散兵群實施毀傷驗證。投彈式無人機具備優異的滯空與光學瞄準能力，飛手操控無人機爬升至預定高度後，鎖定CM12戰車頂部（含防爆柵欄）及悍馬車，精準投擲「6吋尾翼穩定高爆穿甲彈」，對敵方裝備造成毀滅性打擊。

呂坤修致詞表示，戰場上的精準打擊絕非一蹴可幾，國際戰場上的成功案例，背後都是經過成百上千次的失敗與苦練，「飛操技術是最基本的，就如同手槍打不準，便無法談論戰術運用。若操作手不純熟、不精練，再深的戰術或戰略都是空談」，而此次操演無人機展現出極為漂亮的攻擊角度，即是操作手平日訓練的成果。