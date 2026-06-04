海鯤艦雨中出海潛航 專家：頻繁測試顯示交艦漸近

潛艦國造原型艦海鯤艦今天雨中出海潛航測試，雨勢不減軍事迷熱情，齊聚港邊高喊加油。軍事專家表示，海鯤艦測試狀況頻繁代表越來越穩定，「這也顯示離交艦時間越來越近了」。

海鯤艦今天上午8時許駛出港區出海測試，此次為海鯤艦第10次潛航測試。高雄上午下雨，雨勢斷斷續續，海鯤艦在雨中出航，更令軍事迷振奮，數十人高舉旗幟吶喊「國軍加油！海鯤艦加油！」

軍事專家紀東昀在港邊接受媒體聯訪表示，海鯤艦今天出港速度很快，包括出航前的準備等都非常迅速，這也顯示經過2天修整後，海鯤艦狀況良好，人員熟練度也相當穩定，台船也要盡快進行後續科目的海測。

紀東昀說，海鯤艦接續將把測試科目做得更周延，推進到更深的海域，測試深度也將加深，雖然外界無法得知詳細測試科目，但可預期現在離交艦時程越來越接近。此次是海鯤艦第16次出海測試、第10次潛航測試，基本上潛航測試會比浮航測試多很多次，這部分都是潛艦測試的正常表現。

外界關注海鯤艦何時會進行跨夜測試，紀東昀表示，今天應該不會過夜，因為海鯤艦明天有可能還會進行測試，「測試越頻繁，就代表所需準備的工作和調校都越來越少了」，測試頻率增高是好的狀況。

此外，紀東昀認為，國防部長顧立雄表態「不會設定交艦時間」，這會有效減少造船廠與官兵的無形壓力，以安全為前提把事情做好，相信國人也都可以接受。