快訊

超有錢石油大省被川普誘惑 獨立風暴把加拿大逼到牆角

美眾議院表決限制川普對伊朗開戰！美監察長：徹查國防部、國務院

NBA／夏帕尼次節三度外線開火 馬刺半場七分領先尼克

聽新聞
0:00 / 0:00

海鯤潛艦海測節奏加快 今進行第10次潛航測試

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影
海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號持續進行密集海測，雖然今天陰雨不斷，海軍台船工程人員還是在今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。

海鯤號自今年1月29日正式展開潛航測試後，海測節奏逐漸加快。3月時已完成第六次潛航，當時軍事專家就指出，後續將進入更高強度的深度與耐航驗證，後續測試順利完成，海鯤號將有機會朝作戰測評與交艦程序邁進。

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影
海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影
海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影
海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影
海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影
海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影
海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影
海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影

海鯤 潛艦 海軍 台船

延伸閱讀

陽明交大無人潛水艇參與國際賽 驗證水下感測導航

北科大立方衛星「山雀PARUS-6U1」升空 將展開在軌驗證

陸軍Altius-600M無人機驗證攻擊海上目標 命中率百分之百

局勢升溫！中共湖北艦赴南海訓練「檢驗作戰效能」

相關新聞

140億美元對台軍售審查中 魯比歐：沒有徵詢中國

美國國務卿魯比歐3日表示，140億美元的對台軍售不是暫停（paused），而是正在審查評估中，並強調，美國不會在對台軍售上徵詢（consult）中國。

美退將披露「美台最棘手問題」不是軍售！恐淪台海戰爭破口

美國期刊「外交政策」3日發表華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員蒙哥馬利（ Mark Montgomery）分析，文章以「美台兩軍無法真正並肩作戰」為題指出，華府討論台灣安全大多聚焦軍費與軍售，忽略美台共同防衛最棘手的問題是兩軍缺乏協同作戰能力。

戰車預算暴增、軍購付款危機 國防預算審出哪些問題？

立法院外交國防委員會1日初審通過115年度國防部預算，審查過程中陸續發現陸軍M1A2T戰車採購案預算暴增近50億元，還有多項軍購案根本沒有發價書，究竟115年度預算暴露國防採購制度的哪些狀況？

陸軍Altius-600M無人機驗證攻擊海上目標 命中率百分之百

陸軍第三作戰區今天在北部地區進行「無人機實彈射擊暨天馬操演」，特別的是，軍方首次以Altius-600M無人機攻擊海上目標，全程射擊十餘發，命中率達百分之百。

共軍今發動「聯合戰備警巡」14架擾台 國軍公布監控「無偵10」無人機畫面

國防部今天傍晚表示，從今天上午8時22分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

金門演練軍公民營醫療整合 驗證戰時大量傷患救援機制

國防部軍備副部長鍾樹明上將今天前往金門外島地區，視導「115年軍公民營醫療整合演練」，由金門守備大隊戰車營、陸勤部金門地區支援營、醫療連、三軍總醫院前進外科小組（FRSD）、三軍衛材供應處金門分庫，以及衛福部立金門醫院、金湖鎮衛生所、金門縣消防局等單位共同參演，驗證戰時軍民醫療協同機制與縱深醫療體系運作效能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。