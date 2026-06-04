海鯤潛艦海測節奏加快 今進行第10次潛航測試

國造潛艦海鯤號持續進行密集海測，雖然今天陰雨不斷，海軍及台船工程人員還是在今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。

海鯤號自今年1月29日正式展開潛航測試後，海測節奏逐漸加快。3月時已完成第六次潛航，當時軍事專家就指出，後續將進入更高強度的深度與耐航驗證，後續測試順利完成，海鯤號將有機會朝作戰測評與交艦程序邁進。

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影

海軍及台船工程人員今天一早冒雨出海進行第10次潛航測試，據了解明天如果天氣許可也會持續出海進行測試，未來預計將朝跨夜耐航、長時間水下操作與系統穩定性驗證邁進。記者劉學聖／攝影