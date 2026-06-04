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美退將披露「美台最棘手問題」不是軍售！恐淪台海戰爭破口

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣軍方1月27日在台中舉行年度軍事演習，士兵操作CM-32裝甲車。路透
台灣軍方1月27日在台中舉行年度軍事演習，士兵操作CM-32裝甲車。路透

美國期刊「外交政策」3日發表華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員蒙哥馬利（ Mark Montgomery）分析，文章以「美台兩軍無法真正並肩作戰」為題指出，華府討論台灣安全大多聚焦軍費與軍售，忽略美台共同防衛最棘手的問題是兩軍缺乏協同作戰能力。

美國退役海軍少將蒙哥馬利認為，川普政府目前暫緩140億美元對台軍售案，但即使未來軍備交付可能延遲，或改以較小規模分批出售，對台軍售仍很可能持續進行。

蒙哥馬利直言，協同作戰能力（interoperability）的重要性不亞於任何一筆軍售。假如解放軍明天就試圖跨越台海，而美國決定協防，台美軍隊在通訊系統、指揮協調方式，以及部隊聯合作戰能力上的缺口，將造成時間延誤與作戰混亂，代價不光是兩軍性命，甚至可能危及整體作戰行動。

文章指出，1979年美台斷交、美中建交後，美台原有的聯合軍演、參謀規畫與作戰準則可說一夜之間中斷，至今形成近50年的作戰知識斷層。反觀美日、美韓40多年來持續深化軍事整合。美國國會已注意到這個問題，並於2023年透過《台灣增強韌性法案》授權擴大軍事訓練與交流，不過進展速度遠遠跟不上日益升高的安全威脅。

蒙哥馬利主張，兩軍當務之急是建立共同通訊、可互通的指揮管制、聯合演訓與情報共享機制，並培養出熟悉彼此作戰模式的軍官網絡。

技術層面上，美台指揮管制系統必須能即時共享戰場資訊。台灣雷達、監視系統與海岸防禦網路蒐集的目標資料，應能直接接入美軍感測器與打擊系統；美軍取得的目標資料，也要能回傳台灣火力管制系統。例如台灣防空飛彈部隊與美軍神盾艦若在同一戰區執行任務，雙方能協調由誰發動攔截或攻擊。

另一方面，台美也需透過定期聯合演訓，磨合指揮文化、作戰準則與決策流程。但受限於華府對中國大陸的外交顧慮，雙方演訓規模至今仍相當有限。

還有一項關鍵是聯合參謀規畫。台美作戰人員應在危機前共同推演台海情境，結合台灣軍方掌握、但美軍無法僅靠地圖取得的戰場環境知識，以及美軍豐富的聯合作戰經驗，形成更可信、有效的防衛計畫。

最後，美台必須建立彼此熟識與互信的軍事人脈網絡，包括高階將領定期交流，以及讓更多台灣軍官透過「國際軍事教育暨訓練」（IMET）赴美受訓。蒙哥馬利提到，參與美軍軍官課程與戰爭學院訓練的外國軍官，返國後通常都擁有美軍人脈，並深入理解美軍作戰方式，這種效果是任何軍演都無法完全取代的。

美國現因顧慮中國，對台美高層軍事互動設限。

蒙哥馬利主張，強化美台協同作戰能力是終極嚇阻。若台灣擁有先進武器，卻無法與美軍指揮、情資與打擊體系整合，反而可能讓中國看見可乘之機。美國對台軍售遲早會進行，現在真正考驗在於，華府是否有政治意志，在這個缺口演變成戰爭破口前將其補上。

軍售 台海 外交政策

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