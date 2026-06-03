陸軍Altius-600M無人機驗證攻擊海上目標 命中率百分之百

陸軍第三作戰區今天在北部地區進行「無人機實彈射擊暨天馬操演」，特別的是，軍方首次以Altius-600M無人機攻擊海上目標，全程射擊十餘發，命中率達百分之百。

第三作戰區表示，為驗證新式武器作戰效能，從今天起展開為期兩天的「無人機實彈射擊暨天馬操演」，首日實施Altius-600M無人機及標槍飛彈實彈射擊，分別由陸軍砲兵第21指揮部無人機大隊及蘭陽地區指揮部反甲連執行，各項操演均順利完成。

21砲指部無人機大隊首先進行Altius-600M無人機實彈射擊，這是該型無人機首度執行攻擊海上目標；無人機大隊官兵依程序完成空中盤旋、目標搜索及辨識等接戰程序，於接獲射擊命令後成功命中目標，全程共射擊十餘發，命中率達百分之百。軍方強調，充分驗證武器系統作戰效能，展現貼近實戰的訓練成果。

蘭指部反甲連隨後執行標槍飛彈實彈射擊，射擊十餘發精準命中海上靶船。

第三作戰區指出，Altius-600M無人機具備長時間滯空、即時偵蒐及精準打擊等特性，可依戰場需求執行監偵、目標指示與攻擊任務，有效提升部隊戰場感知與精準打擊能力；標槍飛彈則具備自主導引與精準打擊特性，可有效提升部隊反裝甲作戰能力。

軍方並表示，新式武器實彈射擊是驗證部隊接裝成果的重要環節，從接裝訓練、實彈射擊到作戰計畫驗證，各項訓練均依期程節點達成目標，並透過實兵、實裝、實彈驗證部隊訓練成效。

陸軍第三作戰區在北部地區進行「無人機實彈射擊暨天馬操演」，並首次以Altius-600M無人機攻擊海上目標，命中率達百分之百。圖／第三作戰區提供

陸軍第三作戰區在北部地區進行「無人機實彈射擊暨天馬操演」，並首次以Altius-600M無人機攻擊海上目標，命中率達百分之百。圖／第三作戰區提供

陸軍第三作戰區在北部地區進行「無人機實彈射擊暨天馬操演」，官兵於射擊前檢查Altius-600M無人機。圖／第三作戰區提供

陸軍第三作戰區在北部地區進行「無人機實彈射擊暨天馬操演」，由蘭指部反甲連實施標槍飛彈實彈射擊。圖／第三作戰區提供