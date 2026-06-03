空軍T-34教練機失事墜毀 漢翔工會籲加速國機國造

空軍T-34教練機失事後，引發高齡機種汰除討論。對此，漢翔企業工會理事長于正道主張加速國機國造，拋出退役機體再利用構想，可評估改裝為無人飛行平台，投入無人機或忠誠僚機技術研發，延續裝備價值，提升國防韌性，打造台灣下一階段航空戰力。

于正道指出，台灣屬於高溫、高濕且四面環海的海島型氣候，航空器受濕氣、鹽分及颱風等環境因素影響，金屬結構腐蝕、材料性能衰退、電子系統可靠度下降，風險相對提高，因此軍機壽限管理應納入日曆年限、環境因子進行全壽期評估，不該拖到2033年才要除役。

他提到，T-34在美國停產多年，零組件取得愈來愈困難，高齡機隊維持運作成本與風險增加，與其依賴國外供應鏈，不如加速推動國機國造，將國防預算留在台灣，讓人才、技術與產業鏈都能在國內扎根。

近年全球供應鏈深受疫情、烏俄戰爭及地緣政治衝突影響，許多關鍵零組件供貨都出現延遲，過度仰賴國外供應商存在風險，若能建立自主研發與生產能力，不僅可提升國防韌性，也能降低關鍵技術受制於人，並留住人才。

于正道說，當國人疾呼政府盡快向國外採購新型教練機，但台灣航太產業已累積相當技術能量，應逐步建立自主研發與製造能力，不應凡事仰賴進口。

他透露，漢翔已著手布局下一代航空器技術，除持續精進勇鷹高教機外，也投入下一代戰機及初級教練機技術研發，從機體結構、系統整合到製造，自製率達70%以上，希望能銜接新一波國機國造計畫。

于正道並以IDF戰機為例，因具備自主研發能力，才讓國際社會看見台灣航空工業實力，進而促成F-16等先進戰機採購，他說，國際合作與國防自主並非互斥，而是相輔相成，「當具備實力，別人才願意跟你合作」。

除主張國機國造，他也建議，老舊教練機除役後，可結合無人機技術作為無人載具或飛行平台使用，全球軍事發展趨勢已逐漸朝向有人機與無人機協同作戰模式發展，亦即所謂「忠誠僚機」（Loyal Wingman）概念，執行偵察、通訊中繼、電子干擾、誘敵等功能。

他強調，未來國防預算投入國機國造政策，結合航太產業、無人機發展政策，將可帶動航太、精密機械、複合材料、航電系統、金屬加工及維修能量等產業成長，形成完整軍工航太產業聚落，兼顧飛安、國防與產業發展。