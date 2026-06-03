快訊

雙馬尾太幼齒？穿死庫水挨轟「喜歡她有病」 143公分AV女優反擊了

要變天了！明起南部雷陣雨這日擴全台 下周一起防豪大雨

她1999年買2張台積電忘了密碼 27年後解鎖登入嚇傻：賺逾1200萬

聽新聞
0:00 / 0:00

金門演練軍公民營醫療整合 驗證戰時大量傷患救援機制

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／新北即時報導
金門今天舉行「115年軍公民營醫療整合演練」。圖／民眾提供
金門今天舉行「115年軍公民營醫療整合演練」。圖／民眾提供

國防部軍備副部長鍾樹明上將今天前往金門外島地區，視導「115年軍公民營醫療整合演練」，由金門守備大隊戰車營、陸勤部金門地區支援營、醫療連、三軍總醫院前進外科小組（FRSD）、三軍衛材供應處金門分庫，以及衛福部立金門醫院、金湖鎮衛生所、金門縣消防局等單位共同參演，驗證戰時軍民醫療協同機制與縱深醫療體系運作效能。

鍾樹明在陸軍副司令張台松中將、金防部指揮官黃先任中將及國防部相關聯參主管陪同下，先後前往小徑營區、花崗石醫院、金湖鎮衛生所及衛福部金門醫院，視導傷患收集點及營救護站開設、醫療站與前進外科小組傷患搶救、衛生所轉型急救站，以及大量傷患應變處置等演練科目。

演練內容貼近戰時情境，除模擬大量傷患救治外，也納入電力中斷狀況，驗證醫療人員在低光源環境下執行戰傷救護能力，同時測試衛勤指揮管制與通聯運作，以及醫療收容量能擴充機制，強化防區醫療韌性。

鍾樹明在演練後召開研討會議，肯定此次驗證成果及全體參演人員的辛勞，並感謝金門縣政府衛生局、消防局、衛福部金門醫院等單位積極投入，以及三軍總醫院前進外科小組跨海支援。他表示，此次演練已初步建構跨部會、跨領域協作機制，有助彌補金門外島地區醫療資源不足，厚植戰時及災害防救量能。

鍾樹明指出，未來應進一步制定專屬應變標準作業程序（SOP），提升第一線官兵戰傷存活率，同時為地方民眾提供更完善的安全保障。

金防部表示，本次軍公民營醫療整合演練，主要在於強化國軍結合地方醫療與救護資源能力，以因應敵情威脅及複合式災害挑戰。未來將持續精進戰傷救護技能，並秉持「同島一命、軍民合作」精神，推動全社會防衛韌性建構，發揮全民總力支援軍事作戰，共同守護國土安全。

金門今天舉行「115年軍公民營醫療整合演練」。圖／民眾提供
金門今天舉行「115年軍公民營醫療整合演練」。圖／民眾提供

金門今天舉行「115年軍公民營醫療整合演練」。圖／民眾提供
金門今天舉行「115年軍公民營醫療整合演練」。圖／民眾提供

金門今天舉行「115年軍公民營醫療整合演練」。圖／民眾提供
金門今天舉行「115年軍公民營醫療整合演練」。圖／民眾提供

金門 鍾樹明 衛福部

延伸閱讀

模擬6.6大規模震災防救應變 新北市示範演練強化全社會防災韌性

實彈射擊、無人機操作 國防部115年暑期戰鬥營今起網路報名

桃園「救護一路通」平均節省101秒 7月擴點平鎮聯新醫院

金門成宗教宣講首站 劉世芳談赴陸風險、宮廟土地爭議一次解答

相關新聞

AIT罕見披露拜會美在台軍備商 這家老牌廠商未被納入？

美國在台協會台北辦事處（AIT/T)臉書粉專，日前披露處長谷立言在安合組長金鎮泰陪同下，拜會美重要軍備商在台分公司的訊息。訊息中獨缺計劃售我增程型愛三及國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）的老牌軍備商雷神公司。

共軍今發動「聯合戰備警巡」14架擾台 國軍公布監控「無偵10」無人機畫面

國防部今天傍晚表示，從今天上午8時22分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

空軍T-34教練機失事墜毀 漢翔工會籲加速國機國造

空軍T-34教練機失事後，引發高齡機種汰除討論。對此，漢翔企業工會理事長于正道主張加速國機國造，拋出退役機體再利用構想，可評估改裝為無人飛行平台，投入無人機或忠誠僚機技術研發，延續裝備價值，提升國防韌性，打造台灣下一階段航空戰力。

金門演練軍公民營醫療整合 驗證戰時大量傷患救援機制

國防部軍備副部長鍾樹明上將今天前往金門外島地區，視導「115年軍公民營醫療整合演練」，由金門守備大隊戰車營、陸勤部金門地區支援營、醫療連、三軍總醫院前進外科小組（FRSD）、三軍衛材供應處金門分庫，以及衛福部立金門醫院、金湖鎮衛生所、金門縣消防局等單位共同參演，驗證戰時軍民醫療協同機制與縱深醫療體系運作效能。

T-34教練機墜毀2飛官殉職 家屬今早悲痛招魂

空軍岡山基地昨天發生T-34初級教練機墜毀，造成機上兩名中校飛官過俊男、盧季佑在執行模擬「發動機失效」訓練時不幸殉職，今上午家屬在軍方低調安排下重返失事現場招魂，隨後已於高雄市立殯儀館開設靈堂，檢方則預計於下午1點30分進行解剖複驗，以釐清確切死因。

教練機失事漢翔工會喊國機國造 綠黨團支持國防自主：前提要最好設備

空軍一架T-34教練機昨天失事墜毀，造成2名飛官殉職。漢翔企業工會理事長于正道呼籲政府，盡快啟動下一代初級教練機建案規畫，透過國機國造將國防預算有效投入國內產業。民進黨團書記長范雲今表示，可能範圍內當然支持國防自主，不過國防部未來計畫是要採購或國防自主，前提是要給國軍最好的設備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。