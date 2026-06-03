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AIT罕見披露拜會美在台軍備商 這家老牌廠商未被納入？

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美國在台協會台北辦事處（AIT/T)臉書粉專日前披露處長谷立言（右2）在安合組長金鎮泰（左2）陪同下，拜會美國重要軍備商在台分公司的訊息。圖/取自AIT/T臉書粉專
美國在台協會台北辦事處（AIT/T)臉書粉專日前披露處長谷立言（右2）在安合組長金鎮泰（左2）陪同下，拜會美國重要軍備商在台分公司的訊息。圖/取自AIT/T臉書粉專

美國在台協會台北辦事處（AIT/T)臉書粉專，日前披露處長谷立言在安合組長金鎮泰陪同下，拜會美重要軍備商在台分公司的訊息。訊息中獨缺計劃售我增程型愛三及國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）的老牌軍備商雷神公司。

AIT/T臉書粉專日前披露，處長谷立言昨日會晤許多重要國防產業的高階代表，包括L3Harris科技公司（L3Harris Technologies）、貝宜系統（BAE Systems）、洛克希德馬汀（Lockheed Martin）及諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）。

貼文表示，與谷立言會面者包括：L3Harris科技公司亞太區企業副總裁Scott Roberts、貝宜系統台灣聯絡處處長Connie Donatt、洛克希德馬汀全球業務發展副總裁Michael Chu，以及諾斯洛普格拉曼台灣執行長黃思勳（Fisher Huang）。而會談會議聚焦於台灣現行與規劃的防衛計畫，以及產業合作在支持台灣防衛能力方面所扮演的重要角色。

據粉專披露的情報，這項拜會分兩波，第一波是針對美國新創公司在台分公司進行造訪，如Anduril、Shield AI、DTC等。其中DTC在台灣負責人，即為AIT/T前安合組長葛沛迪。

這項拜會行程皆有現任安合組長金鎮泰陪同，這是AIT/T過去從未披露的情報。

據了解，以美軍備商在台交易數額而言，首推售我F-16戰機的洛馬，其次應為售我愛國者飛彈及次系統的老牌軍工大廠RTX雷神公司雷神。但令人好奇的是，貼文中卻未曾被提及。

雷神在台有分公司及專案辦公室，過去雖因曾經涉及對台軍售哄抬報價，遭到美國軍方重罰，但已對台賠償完畢，事件落幕。且公開情報指稱，台灣編列軍購特別預算中，其中有5000億元額度原本將用於採購雷神公司的增程型愛三及國家先進地對空飛彈系統（NASAMS），但川習會後此案宣布暫緩。谷立言此次拜會，在貼文中並未提及雷神，是否有敏感處不得而知。

AIT 谷立言 美國在台協會

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