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影／空官T-34教練機失事完成採證勘驗 軍方下午現場清理

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
空軍今天下午動員大批官兵全面展開失事現場殘骸清運及環境整理工作，回收機體碎片、飛行設備及相關物件裝滿一大卡車準備運回調查。記者劉學聖／攝影
空軍今天下午動員大批官兵全面展開失事現場殘骸清運及環境整理工作，回收機體碎片、飛行設備及相關物件裝滿一大卡車準備運回調查。記者劉學聖／攝影

空軍官校一架編號3414的T-34C教練機昨天上午執行飛行訓練任務時發生失事意外，造成中校飛行官盧季佑及中校過俊男不幸殉職。事故發生後，軍方第一時間封鎖現場，並由憲兵、警方及消防等相關單位協助進行警戒與搜救作業，同時通知橋頭地檢署檢察官到場勘驗，以釐清事故原因。經檢察官完成現場採證及初步勘驗後，空軍今天下午3時許動員大批官兵與相關單位人員，全面展開失事現場殘骸清運及環境整理工作。由於教練機墜毀後，機體殘骸散落範圍相當廣泛，部分零件甚至四散至周邊草叢及空地，官兵頂著南部高溫，以地毯式方式逐區搜索，仔細回收機體碎片、飛行設備及相關物件，避免遺漏任何可能影響事故調查的重要證物。

另外，因現場仍殘留部分航空燃油及油料污染物，軍方也同步進行污染清除與環境安全檢測，出動相關機具協助搬運大型殘骸，經數小時作業後，已完成主要殘骸清運及環境整理工作。

空軍飛訓部表示，目前已成立專案事故調查小組，後續將針對飛航資料、機務維保紀錄、飛行操作程序及天候因素等方向進行全面調查，同時檢視相關訓練流程，盼儘速釐清失事原因，作為未來飛安精進的重要依據。軍方也強調，將全力協助殉職飛官家屬處理後續事宜，並依程序辦理撫卹與慰問工作。

空軍今天下午動員大批官兵全面展開失事現場殘骸清運及環境整理工作，由於教練機墜毀後，機體殘骸散落範圍相當廣泛，部分零件甚至四散至周邊草叢及空地，官兵頂著南部高溫，以地毯式方式逐區搜索，仔細回收機體碎片、飛行設備及相關物件，避免遺漏任何可能影響事故調查的重要證物。記者劉學聖／攝影
空軍今天下午動員大批官兵全面展開失事現場殘骸清運及環境整理工作，由於教練機墜毀後，機體殘骸散落範圍相當廣泛，部分零件甚至四散至周邊草叢及空地，官兵頂著南部高溫，以地毯式方式逐區搜索，仔細回收機體碎片、飛行設備及相關物件，避免遺漏任何可能影響事故調查的重要證物。記者劉學聖／攝影

空軍今天下午動員大批官兵全面展開失事現場殘骸清運及環境整理工作，由於教練機墜毀後，機體殘骸散落範圍相當廣泛，部分零件甚至四散至周邊草叢及空地，官兵頂著南部高溫，以地毯式方式逐區搜索，仔細回收機體碎片、飛行設備及相關物件，避免遺漏任何可能影響事故調查的重要證物。記者劉學聖／攝影
空軍今天下午動員大批官兵全面展開失事現場殘骸清運及環境整理工作，由於教練機墜毀後，機體殘骸散落範圍相當廣泛，部分零件甚至四散至周邊草叢及空地，官兵頂著南部高溫，以地毯式方式逐區搜索，仔細回收機體碎片、飛行設備及相關物件，避免遺漏任何可能影響事故調查的重要證物。記者劉學聖／攝影

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